Kassners Schriften – davon macht auch nadstehende Betrachtung über den Begriff des „Einzelnen“ keine Ausnahme – eignen sich nicht zum intuitiven Darüberhinlesen – und genausowenig zum Zergrübeln! Wer Kassner verstehen will, muß nicht glauben, die Schwierigkeit läge im Abstrakten; denn Abstrahieren, das ist doch im Grunde nichts anderes als Auseinander, reißen, zum Beispiel das Ding und die Vorstellung, den Begriff und die Idee. Kassner reißt nie auseinander, er läßt alles beisammen.

Nein, Kassner ist aus ganz anderem Grund: „schwer“. Er nennt einen der Gründe an einer Stelle dieser Betrachtung ganz deutlich: „... Ich sehe beide, den Einzelnen und das Kollektiv ineinander, in einem Knoten. Sooft ich das Einzelne denke, denke ich das Kollektiv, gleichwie Einheit, welcher Art immer für den dialektischen Geist, nicht ohne das Unendliche gedacht werden kann.“ – Dieses Bild vom Knoten ist für Kassners An zu denken sehr aufschlußreich: Einzelner und Kollektiv, Einheit und Unendlichkeit, Form und Inhalt, Begriff und Idee sind Knoten, Knoten ohne jene Naht, an der sie sich – sei es auch nur in Gedanken – in ihre Bestandteile zerlegen ließen.

Von hier aus wird deutlich, inwiefern und warum der Einzelne als Idee sich gewandelt hat: er ist ja mit dem Kollektiv verknotet, wandelt sich also das Kollektiv – von den Zeiten Pascals über das vor Kierkegaard so heftig kritisierte 19. Jahrhundert bis zum existentialistisch-totalitären 20. – so muß auch der Einzelne sich wandeln...

Kierkegaard rebellierte gegen das Kollektiv, in Gestalt des „Offiziellen“ und der Staatskirche Kassner nimmt keineswegs Partei gegen Kierkegaard und für das Kollektiv. Er will nur sagen, daß das Kollektiv, wie Kierkegaard es sah, auf diesen gewissermaßen abgefärbt hatte und daß Kierkegaards Einzelsein deshalb so angsterfüllt und so verzweifelt und so fanatisch war, weil an dem anderen „Knotenende“ ein Kollektiv ohne Magie, ohne Gnade, ohne Ordnung und ohne Form hing. Kierkegaard flüchtete vom Kollektiv zu Gott, aber – meint Kassner – seine fanatische Absage an das Kollektiv schlechthin rückt ihn gewissermaßen wider Willen in die Nähe derjenigen Individualisten unter seinen Zeitgenossen, die mit ihrer Ratio den ganzen Himmel leerfegten, so daß sie schließlich dastehen, verzweifelt oder trotzig, überheblich oder gelangweilt: als Einzelne ohne Gott. Kierkegaards Einzelner steht – nach Kassners Ansicht – zwischen dem (heilen) Einzelnen und dem Individuum, zwischen Mensch und Übermensch.

Kassner gibt schließlich Antwort auf die Frage, wie die Relation zwischen Einzelnem und Kollektiv eigentlich ist oder eigentlich sein sollte. Ihre Beziehung zueinander wird sinnvoll durch das, was Kassner Einbildungskraft nennt, ein Begriff, der in seinem Denken eine überragende Stellung einnimmt. Einbildungskraft, das ist (als Bild, nicht als Definition genommen) der Anteil des Menschen an der Schöpfungskraft Gottes. Nur mit ihrer Hilfe gelingt es ihm, bis zum Wesen der Dinge vorzudringen, aus Schein Wirklichkeit zu machen.

Kassner sagt „existentielle Einbildungskraft“, und wieder könnte jemand das mißverstehen und ihn für einen Existentialisten halten. Aber seine Philosophie bezweckt nicht, Dasein (Existenz) und Sein auseinanderzureißen. Für ihn sind auch Sein und Dasein verschlungen wie in einem Knoten, und er sagt, daß wir „Sein gar nicht aussprechen können und sollen ohne Idee, ohne Freiheit zu denken“...

Wort und Begriff sind sehr deutsch und schwer zu übersetzen. Il singulo, le Single haben nichts von der Prägnanz des deutschen Wortes. Der Begriff stammt von Kierkegaard, ich habe ihn von ihm übernommen. Als Idee aber hat der Einzelne sich gewandelt. Der Einzelne, wie er bei mir vorkommt, hat ein anderes Gesicht bekommen, einen anderen Ausdruck und einen anderen Inhalt, was in diesem Fall so viel aussagt wie eine andere Beziehung zum Kollektiven.