Die jetzige Aufwärtsbewegung an den deutschen Aktienmärkten, die recht spekulativ begann (DM-Aufwertung!), scheint nachträglich eine gesunde Grundlage zu bekommen. Wohl ist das Ausland noch immer einer der potentesten Käufer, weil es zumindest damit rechnet, in der DM die kommende Währungsneuordnung am sichersten und ohne Verluste zu überstehen, aber ein viel wichtigerer Faktor für das Wertpapiergeschäft wird jetzt die inländische Bankenkundschaft, der deutsche Wertpapiersparer. Da sich in Finanzkreisen immer mehr die Auffassung durchsetzt, daß auch nach den Wahlen die Fortführung der bisherigen Wirtschaftspolitik möglich sein wird, schwindet die Furcht vor der Sozialisierungsgefahr und damit die Sozidisierungsprämie, durch die nahezu alle Kurse der westdeutschen Schwerindustrie seit Monaten belastet werden. Man erinnert sich der unvergeßlichen Wahlhausse nach den Bundestagswahlen 1953, die richtig erst nach Verkündung des Wahlergebnisses einsetzte, und will diesmal rechtzeitig dabei sein. Es muß allerdings bezweifelt werden, daß sich die Hausse in dem damaligen Umfang wiederholen wird, aber sicherlich ist – vergleicht man die Kurse der letzten Monate – noch einiges „drin“.

Die Bankenkundschaft ist der Wertpapieranlage gegenüber entschieden aufgeschlossener als noch vor einigen Wochen. Die Termineinlagen beginnen aufzutauen und finden zu einem erheblichen Teil für Aktien- und Rentenkäufe Verwendung. Aber auch der Kleinsparer hat Vertrauen zur Wertpapieranlage gefaßt. Das ist an den Absatzerfolgen der Investmentgesellschaften abzulesen, wo es gelungen ist, innerhalb 18 Monaten für 1 Million Concentra-Anteile unterzubringen, wodurch dem Wertpapiermarkt insgesamt etwa 100 Mill. DM in kleinen und kleinsten Beträgen zugeflossen sind. Die auf diese Weise untergebrachten Aktien und Renten sind ein nicht zu unterschätzender Ruhepunkt in Zeiten schwacher Börsentendenz, denn erfahrungsgemäß ist die Fluktuation in den Fonds-Zertifikaten relativ gering, auch dann, wenn die Kurse fallen.

Die kräftige Aufwärtsbewegung zu Beginn dieser Woche hat einer ganzen Reihe von Aktien neue Jahreshöchstkurse gebracht. Auf dem Montanmarkt war das zum Beispiel bei den Klöckner-Aktien der Fall, wo der niedrigste Kurs dieses Jahres bei 139 3/4 lag und die jetzt auf 163 gestiegen sind. Lebhaft waren die Umsätze in jungen Mannesmann-Aktien, die mit 161 1/2 ihren bisher höchsten Stand erreichten. Aus Bankkreisen ist zu erfahren, daß die Bestände an jungen Aktien, die aus den Kapitalerhöhungen im Frühjahr stammen, allmählich voll aufgelöst werden konnten und daß die Banken damit ihre Dispositionsfreiheit weitgehend zurückerlangt haben. Der Wertpapiermarkt ist also für Neuemissionen wieder aufnahmefähig geworden.

Bei den Elektropapieren wurden AEG (184–189) bevorzugt. Hier rechnet man mit einer Umsatzsteigerung von etwa 15 v. H. in dem am 30. 9. endenden Geschäftsjahr, während die Belegschaft nur um sechs v. H. zugenommen hat. Da der Auftragsbestand zudem für ein volles Jahr reichen soll, rechnet die Börse mit einer Dividendensteigerung auf 10 (9) v. H. Ob unter diesen Umständen Siemens noch einmal bei neun v. H. Dividende bleiben wird, ist wohl wenig wahrscheinlich.

Am Markt der IG-Farben-Werte lagen vornehmlich Auslandsorders vor. Bayer erreichten zum erstenmal seit langer Zeit wieder einmal den Kurs von 200 v. H. Hier besteht noch ein genehmigtes Kapital von 200 Mill. DM (jetziges AK 550 Mill.), das nach den bisherigen Plänen Anfang nächsten Jahres zu einem Bezugsrecht führen wird. Daher der Vorsprung im Kurs vor den beiden änderen IG-Nachfolgern: Bad. Anilin (183) und Hoechster (193). Im Falle Hoechst existiert noch ein genehmigtes Kapital von 100 Mill., aber dem Vernehmen nach wird nur ein Teil dieser Summe für ein Bezugsrecht dienen.

Die Spekulation in BMW-Aktien, die bis auf 146 v. H. kamen, hat sich jetzt etwas beruhigt. Die letzten Käufe scheinen nicht mehr von den bisher genannten Interessenten, zu denen Flick nicht gehören will, ausgeführt worden sein. -ndt