Die HV der Phrix-Werke AG, Hamburg, brachte den Aktionären die Hoffnung, daß die Gesellschaft auch in 1957 in der Lage sein wird, an den Dividendenzahlungen festzuhalten, obwohl die Situation der westdeutschen Chemiefaserindustrie keineswegs rosig ist und außerdem immer noch Schwächen zu überwinden sind, die aus der großen Krise vor einigen Jahren resultieren, in die die Gesellschaft durch ihre damalige Leitung hineingesteuert wurde. Zivilrechtlich hat die Phrix jetzt einen Schlußstrich unter diese Angelegenheit gezogen. Mit Dr. Moldenhauer (ehemaliges Vorstandsmitglied) wurde ein Vergleich geschlossen, der die Aufrechnung der gegenseitigen Ansprüche vorsieht (AR-Vors.: Prof. Haberland; Vorstandsvors.: Michael Zahn).

Die Dortmunder Ritterbrauerei AG zu Dortmund hat erstmals in ihrer Geschichte einen Jahresausstoß von 500 000 hl erreicht. Das günstige Ergebnis ermöglicht es, die Dividende von zehn auf zwölf v. H. zu erhöhen, wobei diesmal das gesamte AK von 7,2 Mill. DM volldividendenberechtigt ist. Vor Feststellung des Gewinns konnten die offenen Rücklagen um 0,72 auf 2,72 Mill. verstärkt werden. Nach dem Vorstandsbericht nahm das Exportgeschäft einen erfreulichen Aufstieg. Von den nahestehenden Gesellschaften wird die Glückauf-Brauerei die Dividende von neun auf zehn v. H. erhöhen und die Brauerei Westfalie Gebr. Hagedorn & Comp. einen wesentlichen höheren Gewinn ausweisen. Im laufenden Jahr erfolgte bei Dortmunder Ritter ein weiterer Ausbau der Anlagen. Bei günstiger Entwicklung erwartet man wieder ein gutes Jahresergebnis. Die Belegschaft hat anläßlich der Erreichung der 500 000-hl-Grenze einen Sonderbonus erhalten.

Mannesmann-Belegschaftsaktien. Die Mannesmann AG, Düsseldorf, berichtet von ihrer erfolgreichen Belegschaftsaktien-Aktion. Von dem Angebot hätten 9485 oder 24,8 v. H. der bezugsberechtigten Belegschaft Gebrauch gemacht, davon 5045 oder 16 v. H. Lohnempfänger und 4440 oder 66,6 v. H. der Angestellten. Bei der Mannesmann-Hüttenwerke AG waren es 28,7 v. H. der Arbeiter und 75 v. H. der Angestellten, bei der Kronprinz AG 33,8 v. H. der Arbeiter und 79,5 v. H. der Angestellten. Im gesamten Mannesmann-Bereich ohne Bergbau ergibt sich ein Prozentsatz von 25,6 v. H. für Lohnempfänger und 72,6 der bezugsberechtigten Angestellten.

Eine angemessene Dividende wird von der NSU-Werke AG in Neckarsulm für 1957 angekündigt, allerdings mit dem Hinweis, daß das Ergebnis des laufenden Jahres durch die Vorbereitung der Produktion des Kleinwagens belastet wird. Die rückläufige Zweiradkonjunktur hat zu beträchtlich rückläufigen Umsätzen geführt. Die Folge: für 1956 wird eine auf 8 (10) v. H. herabgesetzte Dividende gezahlt. Der Aktienkurs ist auf 156 v. H. zurückgefallen. Dennoch dürfte die Unterbringung der jungen Aktien (Kapitalerhöhung um 6 auf 18 Mill. DM) kaum Schwierigkeiten bereiten. (Bezugsrecht 2 : 1, Ausgabekurs 100 v. H.) Die Bezugsaufforderung wird am 7. September veröffentlicht.