Auf die Zuschrift, die wir unter dem Titel, Begrenzt die Selbstfinanzierungsquote!“ in der Ausgabe vom 15. August veröffentlicht hatten, sind von den darin apostrophierten beiden Autoren – also Dr. Harold Rasch (Bad Soden am Taunus) und Dr. Volkmar Muthesius (Frankfurt a. M.) zwei Antworten eingegangen, die sich in denkbar glücklicher Weise inhaltlich ergänzen. Während Dr. Rasch sich auf die Frage der (einzudämmenden) Selbstfinanzierung bei der Aktiengesellschaft beschränkt, legt Dr. Muthesius die Gründe dar, weshalb es für die Personalunternehmungen bei der bisherigen Praxis bleiben müßte. Ob eine solche Differenzierung zwischen den beiden Unternehmensgruppen rechtlich und faktisch möglich wäre, ist eine weitere Frage, die dringend einer Klärung bedarf. Zunächst veröffentlichen wir hier die beiden Zuschriften, die eine recht erwünschte Präzisierung des Themas bringen.

In ihrer Ausgabe vom 15. August (Nr. 33) veröffentliche die ZEIT auf Seite 9 eine Zuschrift, die an mein Gutachten für den 42. Deutschen Juristentag anknüpft. Die Zuschrift bestätigt zu meiner Freude, daß meine volkswirtschaftliche und gesellschaftspolitische Kritik an einer übermäßigen Selbstfinanzierung der Aktiengesellschaften „von vielen – um nicht zu sagen allen – verantwortungsbewußten Wirtschaftspolitikern geteilt“ wird. Sie bedauert nur, daß ich auf die Frage der Abgrenzung zwischen „zulässigen“ und „übertriebenen“ Selbstfinanzierungsquoten nicht näher eingegangen sei. Hierzu seien mir folgende Bemerkungen gestattet, wobei ich mich aber, dem Thema meines Gutachtens entsprechend, auf die Probleme der Aktiengesellschaften beschränken möchte. – Das Ziel der Einschränkung derSelbstfinanzierung der Aktiengesellschaften ist rechtspolitisch von zwei Seiten zu betrachten: von der aktienrechtlichen und von der steuerrechtlichen Seite her. Auf die Notwendigkeit einer einheitlichen gesellschaftspolitischen Konzeption, die beide Aspekte umfaßt, habe ich in den Schlußbemerkungen zu meinem Gutachten (S. 54) eindringlich hingewiesen. Was sind nun heute praktisch die Quellen übermäßiger Selbstfinanzierung Es sind – jedes Studium der Bilanzen zeigt es – vor allem überhöhte Abschreibungen, ferner Rückstellungen und sonstige Passivierungen für Pensionsverpflichtungen, schließlich gewisse Rücklagen. Hier hat die Gesetzgebung, und zwar in erster Linie die Steuergesetzgebung, anzusetzen.

Was die Abschreibungen betrifft, so sollte man Sonderabschreibungen für einzelne Brancher. endlich beseitigen, statt neue Möglichkeiten zu solchen zu eröffnen, und etwa wirklich für notwendig gehaltene Subventionen offen und direkt gewähren. Die Problematik der degressiven Abschreibung bedarf dringend einmal einer gründlichen Untersuchung unter volkswirtschaftlichen, nicht nur betriebswirtschaftlichen Aspekten.

Ob man es Industrie- und Handelsunternehmen gestatten soll, zu Lasten der Gesamtheit der Steuerzahler Lebensversicherungsgeschäfte zu betreiben – darauf läuft ja die Anerkennung von Pensionsrückstellungen hinaus –, mag zweifelhaft erscheinen. Zum mindesten sollte für die Zukunft die Zuführung neuer Beträge zu Pensionsrückstellungen mit steuerlicher Wirkung nur dann zugelassen werden, wenn das Unternehmen den Gegenwert in Kapitalmarkttiteln anlegt, also nicht zur Selbstfinanzierung von Investitionen verwendet. Dieser Frage kommt m. E. besondere Bedeutung zu.

Wenn man sich insoweit zu gesetzgeberischen Reformen entschließt, wäre schon recht viel erreicht. Es bleibt dann im wesentlichen noch die Bildung von offenen Rücklagen. Das Gesetz sollte diese, wie ich in meinem Gutachten S. 26 f. dargelegt habe, zu einer Frage der Gewinnverwendung, statt – wie nach geltendem Recht – der Gewinn ermittlung machen. Grundsätzlich sollte der erzielte Reingewinn, von der Dotierung der gesetzlichen Rücklage abgesehen, auch ausgeschüttet werden, was wiederum selbstverständlich auch eine Änderung unserer Steuergesetzgebung verlangt. Innerhalb gewisser Grenzen mag die Hauptversammlung die Bildung freier Rücklagen mit qualifizierter Mehrheit beschließen. Hier liegen Möglichkeiten, über die man durchaus diskutieren kann.

Was mir aber nicht länger angängig erscheint, ist eine Betrachtung des Problems der Selbstfinanzierung lediglich aus der Interessenlage der Gesellschaften heraus. „Aus der Perspektive unseres Unternehmens gesehen .. halten wir die immer wiederholte Kritik an den bisherigen Methoden der Selbstfinanzierung für wenig angebracht“, lese ich in einem mir soeben zugegangenen Aktionärbrief einer unserer größten Aktiengesellschaften. Volkswirtschaftliche und gesellschaftspolitische Fragen von so großer Tragweite wie die der Finanzierung der Investitionen unserer Wirtschaft dürfen eben gerade nicht allein „aus der Perspektive unseres Unternehmens“, sie müssen von einer gesellschaftspolitischen Gesamtkonzeption her betrachtet werden. H. Rasch