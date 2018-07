Zu der jährlich wachsenden Zahl der Bücher, die sich fachmännisch, dozierend oder gar mit literarischem Anspruch dem Pferd und der Reiterei widmen, ist jüngst das Reiterbrevier getreten:

Edwin Erich Dwinger: „Das Glück der Erde...“ Pilgram-Verlag, München-Salzburg, 211 S., 10,80 DM.

Der Autor, dessen Kriegsromane „Die letzten Reiter“, „Armee hinter Stacheldraht“ und „Zwischen Weiß und Rot“ zwischen den beiden Weltkriegen zu dem gehörten, was man jetzt „Bestseller“ nennt, ist heute Landwirt und Besitzer des zur Reitschule umgestalteten Wiesengutes Hedwigshof bei Seeg im Allgäu: ein Mann, der durch die Feder mehr verdienen könnte als durch das Pferd, weist sich hinlänglich als passionierter Pferdemann aus.

Kein Zweifel, Dwinger ist ein weit überdurchschnittlicher Reiter, ein kenntnisreicher Pferdezüchter, vor allem ein Kavalier der alten Schule und „un komme à femmes“. Er ist aber auch ein Snob, ein Snob freilich im besten Sinne und in bester Gesellschaft, wie etwa der des Barons von Münchhausen und sogar Rilkes, mit denen er die „ausgesprochene“ Vorliebe für alles Ritterliche und Kavaliersmäßige teilt. Sein Hang zum Aristokratischen läßt ihn in genau die gleichen Schwächen verfallen, die wir so oft bei der literarisch-dilettierenden Aristokratie dieses Jahrhunderts antreffen: also etwa in einen sachfremden, „dichterisch“ gemeinten Stil und in eine letztlich fruchtlose, romantische Sentimentalität.

In diesem Buch wird mit mehr Worten als nötig weniger gesagt, als erhofft. Auf diese Weise geht zum Beispiel der Platz verloren, für eine sachliche Erklärung, warum man an ein Pferd stets nur von links herantreten und auch nur von links aufsitzen dürfe. Unklar bleibt ferner, warum Dwinger als alter Kavallerist sich zum Sprecher jener koketten Bescheidenheit macht, die verlangt, daß man seine dreckigen Sporen gleich nach dem Absitzen abschnallt und in der Hand trägt – eine heute genauso übliche wie unpraktische Attitüde. Leute, die den ganzen Tag mit Pferden zu tun haben, verfallen schon aus praktischen Gründen nicht auf solche Umständlichkeiten.

Dennoch: Dwinger hat vieles zu sagen, was über den üblichen Reitunterricht weit hinausreich:. Hier hat endlich einmal ein Pferdemann über Pferde und Reiten selbst – und ausnahmsweise nicht über das Reiten als Sport oder gar über einen seiner Spezialzweige geschrieben. Er hat dabei eine solche Fülle hippologischer und kulturhistorischer Details, verbunden mit so viel gesundem Urteil, gegeben, daß der Leser nach mehr verlangt. Jede Seite strahlt den Geist wirklicher, im schönsten Sinne „zweckloser“ Reiterei aus, eine wahrhafte Passion, die, wie alle Passionen, eben leicht zu Fehlern verleitet. In fast rührender Verliebtheit zitiert Dwinger die berühmte Sure des Koran:

Als Gott das Pferd erschaffen hatte,