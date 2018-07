st., Kiel

Auch eine Bundesbehörde muß sich an gewisse Spielregeln im Verkehr mit Bundesbürgern halten – sonst kann es ihr passieren, daß sie in internationale Verwicklungen gerät. Diese Erfahrung steht jetzt dem Bundespostministerium bevor, dessen Gebrauch seiner Monopolgewalt über elektromagnetische Wellen im deutschen Äther eine Kontroverse heraufzubeschwören droht.

Die Verwicklungen begannen am 27. April 1956. An diesem Tage unternahm die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein einen Vorstoß, um für die Kutterfischer ihres Landes den gleichen technischen Fortschritt zu erstreiten, der es den dänischen Konkurrenten seit ein paar Monaten erlaubt, den westdeutschen Kuttern auf den von beiden Nationen benutzten Fangplätzen immer um ein paar Nasenlängen voraus zu sein. Die dänische Errungenschaft: ein ungewöhnlich billiger 1-Watt-Kleinsender für geringe Entfernungen, mit dessen Hilfe sich die Fischereifahrzeuge auf den Fangplätzen verständigen, einander über reiche Fänge informieren und beim Paar-Fischen mit gemeinsamem Netz die anstrengende und unsichere Verständigung per Megaphon ersparen. Solche Sender müssen postalisch zugelassen werden. Da die internationalen Seefunkbestimmungen überall gleichartig sind, erwarteten die Behörden in Schleswig-Holstein keine besonderen Schwierigkeiten für die Zulassung.

Das war freilich ein Irrtum. Die Bundespost erhob sogar zahlreiche Einwendungen gegen den neuen Funkverkehr auf der „Grenzwelle“ zwischen Mittel- und Kurzwelle. Sie befürchtete nämlich Störungen für andere Funkverbindungen und glaubte, eine Reihe technischer Einzelheiten bemängeln zu müssen. Schließlich erklärte sie sich jedoch mit einem Versuch einverstanden. Dieser Versuch ist mittlerweile durchgeführt worden. Er war ein voller Erfolg und gab zu keinen neuen Einwänden Anlaß. Die Fischerei Vertretung erwartete danach endlich die erhoffte Zulassung. Aber auch das entpuppte sich als Irrtum: Anfang August lehnte das Bundespostministerium den Antrag ab – fernmündlich zunächst, aber endgültig. Zur Begründung seines Entscheids schob es nicht länger funktechnische Mängel vor, sondern operierte mit der Behauptung, die Zulassung der Kleinsender verstoße gegen die internationalen Funkverkehrsabkommen.

Auf eine schriftliche Begründung wartet die Fischereiverwaltung seit Wochen schon mit Spannung. Denn sie hat sämtliche einschlägigen Abkommen gewälzt und nirgends irgendwelche Verstoßmöglichkeiten entdecken können, von einer Empfehlung abgesehen, daß neuer Funkverkehr möglichst auf Ultrakurzwelle eingerichtet werden sollte. Falls es dem Bundespostministerium trotzdem gelungen ist, die in Kiel vergeblich gesuchten Paragraphen zu finden, die einen solchen Verstoß nachweisen, so wird es nicht umhin können, über das Kopenhagener Postministerium die dänischen Fischer zur Einstellung ihrer Funkerei zu veranlassen. (Inzwischen haben sich schon weit über 200 Dänenkutter „funkverkehrswidrig“ etabliert). Im anderen Fall wird auch die Bundespost den deutschen Fischern als Recht zugestehen müssen, was den Dänen billig ist.