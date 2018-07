Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm und Bundesfinanzminister Schäffer wurden in der vergangenen Woche erneut von einem Experten der westdeutschen Automobilindustrie attackiert. Gelegentlich der Pressekonferenz der Kölner Fordwerke AG zur Taufe ihres neuen „Taunus 17 M“ kritisierte der für seine Sachlichkeit bekannte Generaldirektor Erhard Christian Vitger mit gebotenem Ernst das unzulängliche bundesdeutsche Straßennetz. Der jetzige Zustand, so sagte Vitger, behindere jede Verkehrsflüssigkeit; zudem könne der Kraftfahrzeugbesitzer nicht die Freude und den Nutzen von seinem Fahrzeug haben, die er beanspruchen dürfe. Auch eine Verringerung der Unfälle sei so nicht zu erwarten. Geschwindigkeitsbegrenzungen, wie sie seit dem 1. September eingeführt wurden, sind nach Ansicht von Vitger nur Notbehelf, der nicht zu dem erhofften Erfolg führen kann.

Diesem Schuß gegen Seebohms verfehlte Verkehrspolitik fügte der Ford-Sprecher aber noch eine Attacke gegen den Bundesfinanzminister an, und zwar in Sachen der immer wieder kritisierten Hubraumsteuer. Vitger forderte energisch das Beseitigen dieser unvernünftigen Steuerregelung, um endlich dem Mann zu helfen, der gern fahren möchte, sich aber aus ökonomischen Gründen die hohen Unterhaltskosten für ein Fahrzeug nicht leisten kann. Er wiederholte den Vorschlag, die bisherige Hubraumsteuer auf den Kraftstoff umzulegen, womit der Staat den weniger Begüterten entgegenkommen würde. Das wäre auch nsch unserer Ansicht die sinnvollste und gerechteste Lösung, weil dann nur der steuerlich mehr belaset

werden würde, der viel fährt, während umgekelrt der „Wenigfahrer“ die notwendige steuerliche Belastung seinem Geldbeutel anpassen könnte.

Mit großer Aufmerksamkeit haben übrigens die bundesdeutschen Straßenbenutzer dieser Tage registriert, daß das Bundesfinanzministerium das Bestehen von Plänen für eine Autoverkaufssteuer, eine besondere Reifensteuer und ähnliche Sonderbelastungen für den Kraftverkehr dementiert hat. Derartige Absichten wären in der Tat der letzte gewesen, was dem im Vergleich mit anderen Ländern schon erheblich benachteiligten bundesdeitschen Straßenbenutzer hätte geboten werden können. Und für so weltfremd halten wir unseren Bundesfinanzminister nun wieder nicht! Wenn er aber andererseits die Überzeugung vertritt, daß (zusammengerechnet) die Straßenbau-Aufwendungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden durchaus den Sonderabgaben des Kraftverkehrs entsprechen, so können wir ihm nur die nüchterne Feststellung entgegenhalten: davon ist auf den Straßen noch nichts zu spüren ... ww