Jeder darf Smaragde suchen. Im abgelegenen Habachtal bei Zell am See haben schon die Römer Smaragde geschürft, und ein Stein der englischen Königskrone stammt aus diesem heute verlassenen Tale. Die neu herausgegebenen „Erlaubnisscheine“ berechtigen nun jeden mineralogisch interessierten Touristen, in den Salzburger Hochgebirgstälern nach Bergkristallen, Aquamarinen und Smaragden zu suchen und den Schatz sogar zu behalten.