Man sollte die Währungsanspannungen, unter denen Europa zur Zeit leidet, nicht nur als ein Übel betrachten. Es handelt sich nämlich bei ihnen um eine Krise, die durchaus geeignet ist – sofern Europa nicht in den Dirigismus zurückverfällt –, die Verzerrungen und Verkrampfungen der letzten Jahre zu beseitigen. Das gilt auch für den paradoxen Zustand, daß die Bundesrepublik zwar ein strukturelles Überschußland ist, aber dennoch kein Kapital zu exportieren vermag: angeblich, weil ihr Kapitalaufkommen zu gering ist.

Es gibt kluge Leute, die das schon immer bezweifelt haben und die darauf hinwiesen, daß das eigentliche Hemmnis beim Zinsgefälle zwischen dem deutschen und den internationalen Kapitalmärkten liegt. Nach dieser Auffassung sind die deutschen Zinssätze nicht zu hoch, sondern die des Auslandes zu niedrig. Durch die Inflation hat man sie nur künstlich herabgedrückt. Das ist sicherlich nicht ganz falsch gesehen. Jetzt nämlich, da viele Länder, seitdem ihre Währungsreserven zur Neige gehen, das Steuer herumwerfen und eine restriktive Kreditpolitik betreiben müssen, steigt in vielen unserer Nachbarländern der Kapitalzins kräftig an, während er bei uns eine – wenn auch nur schwache – Tendenz nach, unten aufweist. Damit aber flacht sich das Zinsgefälle ab.

Noch ehe die Wirtschaftspolitiker dies recht erkannt haben, haben die Kaufleute und Bankiers hieraus ihre Konsequenzen gezogen. So hat die belgische Petrofina eine Industrieanleihe in Höhe von 20 Mill. $ aufgelegt, von denen fünf Mill. $ von einem westdeutschen Bankenkonsortium übernommen und am bundesdeutschen Kapitalmarkt untergebracht werden sollen. Das ist vorerst eine Testanleihe, die mit ihren Konditionen auf ganz bestimmte Anlagebedürfnisse zugeschnitten ist. Aber dies ist nicht weiter erstaunlich, denn das Wasser läuft immer dort zuerst über, wo die Sperrmauer am niedrigsten ist. So auch hier. Bedeutungsvoll ist nur, daß nach langen Jahrzehnten Deutschland zum erstenmal wieder als Kapitalexporteur auftritt, was als ein Zeichen einer sich anbahnenden Normalisierung gewertet werden muß. Man wird hoffen müssen, daß diese erste Schwalbe wirklich einen Sommer verkündet: ohne ihn können wir im Ausland kein Kapital aufnehmen. Gibt es aber erst einmal wieder ein wechselseitiges Geben und Nehmen, dann verbreiten sich der Markt mit der Folge, daß die exorbitanten Schwankungen, die bisher jede Konstanz auf dem Kapitalmarkt unmöglich machten, ihr Ende finden. (Einzelheiten der Petrofina-Anleihe auf Seite 11.) Rlb.