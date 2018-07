Inhalt Seite 1 — Kritik und ihre Kritiker Seite 2 Auf einer Seite lesen

In dieser Antwort des bekannten Literarhistorikers und Essayisten Karl August Horst auf einen Artikel, den wir vor kurzem an dieser Stelle veröffentlichten, sind so viele wichtige Gedanken über das Wesen literarischer Kritik enthalten, daß es uns richtig erscheint, Horsts Antwort hier abzudrucken.

Da mich Rudolf Walter Leonhardt in seinem Aufsatz „Gibt es große deutsche Schriftsteller?“ als Verfasser meiner „Deutschen Literatur der Gegenwart“ in Nr. 34 der „ZEIT“ sozusager. persönlich angesprochen hat, fühle ich mich gedrängt, ihm auf einige der von ihm angeschnittenen Fragen zu antworten.

Kritik ist meiner Auffassung nach nur da sinnvoll, wo zwischen dem Vorhaben des Autors und seiner vorliegenden Leistung ein Mißverhältnis besteht. Dagegen hat es wenig Sinn, dem Autor Schuld an etwas zu geben, was man selber gewünscht hätte, was der Autor jedoch ersichtlich nicht gewollt hat. Die Frage, warum ich von wertenden Prädikaten abgesehen und mich mit einer Beschreibung der hervorstechendsten Phänomene begnügt habe, wird hinfällig, wenn man die Sätze beachtet, mit denen ich meine Studie einleite: „Unsere Betrachtung“ der Nachkriegsliteratur ist der Versuch einer topographischen Aufnahme.“

Da ich als Kritiker überzeugt bin, daß die Maßstäbe, nach denen man eine literarische Epoche beurteilt, nur aus dieser selbst entwickelt werden können, daß mithin eine Beschreibung ihrer hauptsächlichen Muster (oder „patterns“) der kritischen Wertung vorauszugehen hat, wäre ich mir als Zensor der Gegenwartsliteratur eitel vorgekommen. Diese Epoche ist weder abgeschlossen, noch haben viele der von mir behandelten Autoren, bisher ihr Bestes gegeben. Wenn Leonhardt schreibt, daß er an vielen Stellen meines Buches nur bestätigend nicken könne, möchte ich darauf antworten, daß sich mein Buch nicht in erster Linie an einen literaturkundigen Mann wie ihn, sondern an die große Zahl jener richtet, die im Urwald der Nachkriegsproduktion Weg und Steg finden möchten.

Es fragt sich indessen, ob ich mit Sätzen wie den folgenden jener verträglichen – oder sagen wir: höflich ängstlichen – Gesinnung, die Herr Leonhardt mir zuschreibt, huldige: „Die Haltung gegenüber den Vorbildern ist unkritisch oder indiskret geworden, wenn man Unterscheidungsvermögen als Kern der Diskretion nimmt... Literarische Denaturierung muß immer da eintreten, wo das Vorbild, dem man sich verschreibt, nicht aus dem eigenen Wesen beantwortet wird.“

Aus meinem Buch geht des weiteren hervor, daß ich zwischen einer niederen und einer höheren Funktion der Kritik unterscheide. Die niedere besteht darin, im Einzelfalle Zensuren zu erteilen; die höhere besteht in einer Art Gewässerkunde. Es gilt herauszufinden, wo die Hauptströmungen liegen, in welcher Richtung sie sich bewegen, wodurch sie sich von früheren Strömungen unterscheiden.

Monographisch kann der Kritiker nur dort verfahren, wo eine geschlossene Leistung vorliegt. Wo sich noch alles im Fluß befindet, wird er – sofern er seinen Beruf nicht überschätzt – dem Provisorischen Rechnung tragen und sich auf die Beschreibung charakteristischer Phänomene beschränken müssen.