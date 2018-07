Es waren einmal zwei Deutschland-Kinder, eins in Westland, eins in Ostland, die konnten zueinander nicht kommen, nicht weil das Wasser zu tief war (es war nur ein Fluß und an vielen Stellen war überhaupt kein Wasser), sondern weil ihre Vormünder sagten, ihr dürft erst heiraten, wenn wir wissen, wen euer Kind heiraten wird. „Aber unser Kind (das ja noch nicht geboren war) muß doch selbst entscheiden“, sagten die Eltern (die ja noch keine Eltern waren). Als das gar keinen Eindruck auf die Vormünder machte, sagten sie schließlich: „Dann müssen wir das Kind eben ins Kloster schicken.“ Es war von vielen Klöstern die Rede. Sie hießen: Sicherheitspakt, Garantiepakt, kollektive Sicherheit. Aber auf keines von ihnen konnte man sich einigen – vor allem deshalb nicht, weil die einen meinten, die Klostermauern sollten das Kind vor seinen Vormündern und Nachbarn schützen (das nannte man „Neutralität“), die anderen behaupteten, die Vormünder und Nachbarn müßten vor dem Kind geschützt werden (das nannte man „Neutralisierung“).

So vergingen viele Jahre, und wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie noch heute.