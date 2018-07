J. B., Wien, Anfang September

Die aus Mißtrauen und Sarkasmus geformte Frage: „Wird jetzt nach dem Franc oder in absehbarer Zeit etwa nach dem Pfund auch der Schilling abgewertet werden, oder wartet er auf den Dollar?“ stellte dieser Tage ein westdeutscher Unternehmer in Wien. Der Frager ist von früher her der festen Meinung, daß eine Abwertung immer Schule macht. Er hat auch von Österreich eine etwas widerspruchsvolle Meinung, von einem kleinen Land, das im Grunde arm und reparationsbelastet ist, zwar auch sein „Wirtschaftswunder“ hat (ein „kleines Wunder“ natürlich), aber wegen seiner Außenhandelsabhängigkeit leicht in einen Währungswirbel hineingezogen werden könnte. Unsere Antwort erfolgte prompt: „Der österreichische Schilling ist der DM heute mehr verwandt als dem Franc“, und die Meinung, daß Wien seine Währung in eine gute Situation gebracht hat, erscheint uns nicht schwer zu beweisen.

Die Bestände der österreichischen Nationalbank an Gold und Devisen hatten Mitte August 12,5 Mrd. Schilling erreicht; das ist mehr als der hochkonjunkturelle Importbedarf in fünf Monaten kostet und um 2,5 Mrd. mehr als vor einem Jahr. Das Guthaben bei der Europäischen Zahlungsunion betrug Ende Juli 36,6 Mill. $ und gegenüber Nicht-EZU-Ländern 13,7 Mill. $. Die Handelsbilanz ist zwar passiv und wird es auch bleiben; in den ersten sieben Monaten 1957 stehen 16,8 Mrd. Schilling Einfuhren nur 14,5 Mrd. Ausfuhren gegenüber – aber schon der Fremdenverkehr füllt die Lücke.

Vom Januar bis zum Juni 1957 brachten Ausländer Fremdwährungen im Gegenwert von 1372 Mill. S ins Land, die österreichischen „Gegenbesuche“ kosteten nur 242 Mill. Im ersten Saisonmonat Juli brachten die Gäste 836 Millionen S, davon die Besucher aus der Bundesrepublik mehr als die Hälfte. Der zweite Saisonmonat wird eher noch besser verlaufen sein. Diese Posten enthalten sozusagen die Verzinsung für das wiedergewonnene Kapital der Freiheit. Solange die Sowjets im Osten des Landes standen, kamen kaum Fremde nach Wien und Umgebung, – heute erfüllen sie ihren „Nachholbedarf“ an Wienreisen...

Die österreichische Zahlungsbilanz war trotz des Aufhörens der ERP-Gaben und trotz der Reparationen im Jahr 1956 aktiv. Bei einer Ausgabensumme von 1182 Mill. $ ergab sich eine Zunahme der Valuta-Bestände um 52,5 Mill. $. An Auslandskrediten (für den Bau von Kraftwerken und den Bezug von Überschußgütern und Baumwolle) waren allerdings 53,6 Mill. $ zugeflossen, einen fast ebenso hohen Betrag (51,4 Mill. $ hatten die Leistungen aus dem Staatsvertrag erfordert. Nun sind aber die Fremdenverkehrseinnahmen schon in den ersten sieben Monaten 1957 um ein Fünftel höher als sie im gesamten Jahr 1956 waren, und Wien braucht um den Ausgleich der neuen Zahlungsbilanz nicht besorgt zu sein.

Gegenüber dem Ausland ist somit alles in guter Verfassung. Österreich wird auf der Tagung des Internationalen Währungsfonds am 23. September nicht unter den ärmsten Gästen stehen und auch für eine Teilnahme an der künftigen Freihandelszone ist Eröffnungskapital vorhanden. Wie steht es aber um die binnenländische Kaufkraft des Schillings? Die hohen Devisenkäufe haben zusammen mit steigenden Spareinlagen die Kreditinstitute liquide gemacht, doch sind diese in der Gewährung neuer Ausleihungen zunächst sehr zurückhaltend. Man hält auf Liquidität, – und die Auftriebskräfte bei Preis und Lohn erfordern wirtschaftspolitische Bremsen. Der nahe Herbst bringt die saisonalen Verteuerungen. Dazu drängen dauernd die immer wieder gewaltsam zurückgehaltenen Preise (Eisen, Braunkohle, Strom, Gas, Bahntarife und Mieten) auf Korrekturen nach oben. Die Möglichkeit, auf Grund der vorhandenen Nationalbank-Reserven bzw. Kreditbereitschaften das Geld zur Finanzierung eines Preis-Lohn-Auftriebes bereitzustellen, ist gegeben und verlockend. Die nächste Bewährungsprobe ist der Kampf um das Budget 1958, – doch hat auch hier Finanzminister Karnitz die allzu vielen und allzu gierigen öffentlichen Hände noch immer zum Maßhalten bewegen, können ...

Jedenfalls: die Konjunktur nicht zu erschlagen und die Kaufkraft des Schillings zu halten, ist nicht leicht. Das ist aber hier nicht weiter darzulegen. Hier sollte nur im Zusammenhang mit der Franc-Debatte die Währungssituation Österreichs dargestellt werden. Offizielle Erklärungen sind in Wien nicht abgegeben worden. Sie waren aber auch nicht notwendig, denn die große Währungsdiskussion hat bisher weder auf den Schilling Bezug genommen, noch in Österreich direkt beunruhigt, wenn man auch gegenüber abwertenden Konkurrenten stets um seine Exportmärkte besorgt ist.