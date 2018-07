Zu den Urquellen des Buddhismus und zur Person des Buddha möchte uns die etwas langatmig geschriebene, aber gewissenhaft gehandhabte Arbeit eines Religionspsychologen:

Herbert Günther: „Der Buddha und seine Lehre.“ Verlag Rascher, Zürich. 460 S., 16,30 DM,

führen. Günther stützt sich dabei auf die von der bisherigen Forschung vernachlässigt behandelten Dokumentationen ältester, vielleicht aber auch dunklerer Herkunft.

Daß es in einem so heftig durchleuchteten Bezirk noch Schätze geben sollte, die im Dunkel glimmen, erstaunt uns ein wenig. Aber wir leben in einer Zeit, die das Apokryphe, das Abseitige, Vergessene und Außerachtgelassene mit hektischer Beflissenheit sucht, um ihm irgendwelche verlorengegangenen Sinndeutungen des Lebens abzugewinnen. Die Methode des berühmten und entsprechend umstrittenen Schweizer Psychologen C. G. Jung hält hierfür ein ganzes Sortiment von Geheim- und Nachschlüsseln bereit, und es scheint in manchem Betracht Dokumente zu geben, die sich absichtlich erst jetzt haben finden lassen, um mit ihnen erschlossen und einer nach neuen, unerhörten Offenbarungen dürstenden Öffentlichkeit anvertraut zu werden. Natürlich zeigt sich darin auch echte Heilsnot und Heilssuche an. Wir wünschen Offenbarungen, die vor unserm kritischen Intellekt bestehen, denn die Fähigkeit, sich mit schlichten Glaubenssätzen zu begnügen, ist uns mit der Gläubigkeit abhanden gekommen.

Schwerlich hat der Mensch Buddha vorausgeahnt, in welcher Art seine Lehre zur Geschichte des Ostens werden würde. Wir erlauben uns zu vermuten, daß er – wiedergekehrt – beispielsweise. einen Meister des japanischen Zenbuddhismus kaum würde verstanden haben. Insofern heißt das, was Herbert Günther anstrebt, so etwas wie der Privatsphäre dieser überragenden, im Mythos und in der Vielzahl der Auslegungen verwehenden Gründergestalt nahetreten. Die Kehrseite eines solchen Nahetretens wäre dann, sich für die menschlichen Eigenschaften und – Eigenheiten eines solchen Heilsbringers oder Heilsträgers zu interessieren.

Vergangene Jahrhunderte haben nicht für nötig befunden, auch nur eine Andeutung von dergleichen zu überliefern. Einzig der Tod ist in minutiösen Darstellungen ins Bild der Lehre eingegangen. Er muß der mitlebenden gläubigen Jüngerschaft doch wohl recht unerwartet gekommen sein, denn er stiftete Schrecken, Trauer, Endzeitbeängstigungen und den eifervollen Drang, jedes erinnerbare Wort des Abgeschiedenen aufzuzeichnen und in die relative Dauerhaftigkeit von Schriftwerken hinüberzuretten.

Auf sie, die oft auch nur die Erinnerung des einen an diejenige eines andern darstellten, also schon einige Seelenfilter passiert hatten, ehe sie zum aufgeschriebenen, später dann kanonisierten Wort wurden, sind und bleiben wir angewiesen. Was wir aus ihnen herauslesen, wird ein wenig auch der gerade herrschenden Geistesrichtung – oder Mode – entsprechen. Insofern fesselt uns das Porträt eines psychologisch gedeuteten und aus abseitigeren Überlieferungen seiner Lehre entwickelten Buddha nur mit der Einschränkung, daß es nicht der letzte Buddha, der absolute Buddha ist, dem wir auf solche Art begegnen, sondern eine seiner Projektionen auf dem gestaltlos fließenden und immer suchenden Geist des Menschen. Werner Helwig

