Von Martin Beheim-Schwarzbach

Es war einmal ein Mann, der liebte es, wenn er im Walde jemandem begegnete, der schon sehr alt war, vor ihn hinzutreten und zu sagen: „Alterchen, du bist unter die Räuber gefallen!“ und ihm seinen Knüppel derb über den Schädel zu ziehen. Und wenn es eine Alte war, so sagte er: „München, du bist unter die Räuber gefallen!“ und tat dasselbe. Er stellte es aber einmal dumm an, so daß er erwischt wurde und ins Zuchthaus kam. Er hatte den Namen Knüppel-Kunz, und er trug ihn mit Stolz.

Im Zuchthaus lernte er einen Lustmörder kennen, welcher der saubere Kitzli genannt wurde. Die beiden lernten einander beim Korbflechten und Steinekarren kennen und schätzen. Zwar sagte der saubere Kitzli zum Knüppel-Kunz: „Du bist ja nur ein Raubmörder, was ist das schon!“ – und der Knüppel-Kunz erwiderte: „Du bist ein Lustmörder, man möchte sich fast vor dir ekeln.“ Aber doch gewannen sie einander lieb, denn jeder hatte das Seine voll und ganz getan, und darauf kommt es im Leben an.

Der saubere Kitzli war klein und zierlich von Gestalt und trug, da dies derzeit unter den Lustmördern Mode war, einen schön gepflegten kohlschwarzen Vollbart, den sie ihm im Zuchthaus nicht abnahmen, um ihn besser erkennen zu können; Knüppel-Kunz hatte eine plattgewalzte Nase und einen Stiernacken. Sie schwuren einander zu, zusammen zu fliehen und irgend etwas zu unternehmen, und was auch immer geschähe, sie wollten bis zuletzt treu zueinander halten.

Da warteten sie, bis ihr Wärter ein Schläfchen tat und Stadien ihn ab. Sie entflohen und beschlossen, in ein anderes Land zu gehen und dort eine Räuberbande zu gründen. Auf dem Wege zu einem großen, finsteren Wald, den sie zum Schauplatz ihrer künftigen Taten ausgewählt hatten, sprachen sie zueinander: „Wir müssen Gefährten werben, aber wie?“ Doch kam ihnen bald Rat.

In dem Lande, wo sie sich jetzt aufhielten, war Krieg gewesen, und sie kamen an einem Gefangenenlager vorbei. Hei, wie fühlten sie sich wohl, daß sie da nicht drinnen saßen. Doch beobachteten sie aus sicherem Gesträuch, wie ein Gefangener, der sich einen Druck- und Vorzugsposten erschlichen hatte, seine mitgefangenen Kameraden schund. Er prügelte sie, trat sie vor den Bauch, stahl ihnen das Brot, verpetzte sie, daß ihnen das Herz im Leibe hüpfte, und sie sprachen: „Das ist unser Mann!“

Sie traten diskret an ihn heran, aber er sprach: „Nein, besser als hier kann ich’s gar nicht haben; aber wartet, bis wir entlassen werden.“ Das taten sie und vertrieben sich inzwischen die Zeit mit Fallenstellerei, Steuerhinterziehung, Gemüsehandel und Kleinmord. Als das Gefangenenlager aufgelöst wurde, klagte man den Kameradenschinder wegen mehrfachen Totschlages an, denn er hatte etliche Mitgefangene totgetreten, und er wurde, da die Hauptzeugen fehlten, indem sie ja tot waren, zu vier Wochen Gefängnis verurteilt – unter Anrechnung der Untersuchungshaft, und da war er gleich frei und gesellte sich zu ihnen. Sie nannten ihn Murkserle.