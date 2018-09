Die verschiedenen Arten des Partisanenkrieges ... haben ihren Platz im modernen Krieg. Betrachtete man sie früher eher als zufällige Erscheinungen, so scheint das Gegenteil für die Zukunft der Fall zu sein.

Oberst Nemo in der Revue Mithabe Generale Paris

Sie kommen schon lange auf uns zu, die großenRaketen, nur wollen wir es nicht wahrhaben, wir sträuben uns gegen das Unvermeidliche, wir „verdrängen“ es. Wir wollen einfach nicht wissen, wie weit die Kriegstechnik unsere gesamte strategische Schulweisheit hinter sich gelassen hat.

Typisch für unser Weiterdenken in altvertrauten Bahnen ist die Art und Weise, wie wir die Atomwaffen in unsere strategische Rechnung einsetzen. Wir sehen darin einen neuen und im Verhältnis zu seiner Zerstörungskraft billigen Sprengstoff, eine Art Superdynamit, mit dem man größere Löcher machen und mit dem immer weniger Menschen immer mehr Menschen umbringen zu können. Irgend jemand sollte unseren Atomfeldherren zurufen: zu zerstören, versteht ihr, aber zu siegen versteht ihr deshalb noch lange nicht!

Jetzt hat die russische Rakete uns in brutaler Sprache das gesagt, was nach Nachdenken und Logik wir uns schon längst hätten sagen müssen, daß es nämlich in Zukunft im Grunde nur noch zwei Arten von Krieg geben kann, einen mit Raketen, die wie Meteore vom Himmel fallen, und einen, bei dem wieder aus Gräben und Kellerlöchern geschossen wird und bei dem es nicht, wie beim „Knopfdruckkrieg“, nur Techniker und Tote, sondern auch wieder Helden und Feiglinge gibt.

Natürlich kann keine Macht der Welt eine Großmacht daran hindern, auch die Waffen „dazwischen“ einzusetzen. Sie sind ja da und haben sehr viel Geld gekostet. Aber jede Macht wird, wenn es hart auf hart geht und wenn sie glaubt, mit den Waffen der mittleren Kategorie den Sieg nicht erringen oder eine Niederlage nicht abwenden zu können, schließlich doch zu den großen Raketen greifen!

Alle diese Überlegungen waren vor einem Jahr, ja schon vor fünf Jahren, genauso aktuell wie jetzt nach dem sowjetischen Raketencoup. Denn, daß die große Rakete kommen würde, wußte man schon lange. In den westlichen und östlichen Konstruktionsbüros werden seit Jahren keine neuen Typen von Düsenbombern und überschnellen Düsenjägern mehr entwickelt. Die jetzt in Serienfabrikation gehenden Maschinen sind die letzten ihrer Gattung. Die Amerikaner sagen von ihrem neuesten Düsenbomber, der B 58, ganz offen: das ist der letzte Bomber, den wir bauen werden. Wie wenig die Amerikaner an die Zukunft von Bombenflugzeugen glauben, geht auch ’daraus hervor, daß sie von der B 58 bisher nur 31 Stück bestellt haben.