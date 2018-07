Inhalt Seite 1 — Starparade – vor der Premiere... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Serie der Neuheiten-Termine unserer Automobil-Industrie hat jetzt – kurz vor dem Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung am 19. September in den Frankfurter Messehallen – ihren Höhepunkt erreicht. Nachdem bereits das Goliath-Werk, die Lloyd-Werke, das Volkswagen-Werk, Daimler-Benz und Opel den Schleier von ihren Konstruktions-Geheimnissen gezogen hatten, fehlen jetzt aus der Reihe der potenten Kraftfahrzeug-Produzenten nur noch die Auto Union und Borgward, von denen Überraschungen kommen könnten. Werden sie zum Frankfurter Salon aufbewahrt?

In der vergangenen Woche wurden der in- und ausländischen Öffentlichkeit zwei weitere Auto-Neuschöpfungen vorgestellt: Die Bayerische Motoren Werke AG führten in München ihren mit berechtigter Spannung erwarteten Kleinwagen „BMW 600“ vor, der eine gelungene Weiterentwicklung der bekannten und bewährten „Isetta“ darstellt, und die Kölner Ford-Werke AG servierte ihren neuen „Taunus 17 M“, bei dem nicht allein nur der Preis eine gelungene Überraschung bedeutet. Den vorläufigen Schlußpunkt dieser Neuheiten-Serie, deren Typen schon jetzt auf den bundesdeutschen Straßen zu bewundern sind, setzte die NSU-Werke AG: Sie hob in dieser Woche ihren Kleinwagen „Prinz“ aus der Taufe...

Der BMW-Kleinwagen

BMW hat sein vom mittelstarken Motorrad bis zum luxuriösen V8-Typ (auch in Sportausführung) reichendes Bauprogramm jetzt um ein weiteres Modell bereichert. Es handelt sich gedanklich wohl um eine Fortsetzung der Isetta-Reihe, konstruktiv aber um ein völlig anderes Fahrzeug, das in seinem Fassungsvermögen und in seiner Leistung schon an die Anfangsstufe des richtigen Automobils zu setzen ist.

Man ging in München die Konstruktion dieses Kleinwagens von den Menschen aus an, die er einst beherbergen sollte, und zog um diese Menschen mit ihrem berechtigten Platzbedarf die engen Grenzen, die noch als zulässige Flächenbeanspruchung des Wagens auf der Straße verbleiben durften. Der Geschicklichkeit des Chefkonstrukteurs Dir. Fiedler und seiner Mitarbeiter gelang es dabei, den vom neuen BMW 600 auf der Fahrbahn bedeckten Flächenraum in den engen Grenzen von 1 qm je Insassen zu halten, ein sehr beachtliches konstruktives Resultat. Erreicht wurde es einmal durch das Anwenden gewisser die Isetta kennzeichnender Bauprinzipien, außerdem aber durch die äußerst geschickte Ausbildung des Triebsatzes.

Dank der Wahl der gleichen Vorderpartie (auch mit der Fronttür), die der Isetta eigen ist, konnte der Überhang vor der Vorderachse denkbar kurz gehalten werden, und durch die Wahl des seit Jahrzehnten gebauten, sehr kurzen und auch niedrigen Zweizylinder-Boxermotors wurde (in Verbindung mit der Anordnung des Achsgetriebes zwischen Motor und Wechselgetriebe und der Einzelfederung der über je zwei Gelenke angetriebenen Hinterräder) ein Triebsatz so geringen Raumbedarfs geschaffen, daß er ohne weiteres unter dem Gepäckraum Platz finden konnte.

Der BMW 600 muß als echter Viersitzer gewertet werden. Die lichte Breite beträgt vorn 1120 mm und an den Hintersitzen 1225 nun, der FüBraum vor den Vordersitzen 1050 mm (Abstand von der Sitzlehne) und hinten 910 mm. Die Kopffreiheit ist für aufrechtes Sitzen eines 1,90 m großen Menschen ausgelegt. Der Kofferraum reicht für einen normalen Coupékoffer und kleine Stücke, ist also nicht gerade überwältigend. Neben der Fronttür ist noch eine Seitentür in Höhe der Hintersitze vorhanden.