Für den Außenstehenden mag es überraschend oder befremdlich sein, daß sich eine internationale Vereinigung entschlossen hat, eine Woche lang über Stil- und Formprobleme zu sprechen. Man könnte vielleicht den Argwohn haben, als ging es bei diesen für alle Kunst so wesentlichen Fragen doch nur um ein stilistisches Beiwerk oder formalistische Verallgemeinerungen der eigentlich wesentlichen gehaltlichen Auseinandersetzungen. Man ist es so gewohnt, nach praktischen Ergebnissen zu fragen, daß man auch in der Literatur nach politischen und sozialen Lösungen oder einer Begründung moralischer Überzeugungen verlangt.

Auf solche direkter verwertbaren Resultate werden wir nicht rechnen wollen. Wir können nur darauf vertrauen, daß sich die Frage nach Stil und Form dadurch rechtfertigt, daß sie auf das eigentlich Humane zurückführt und den Menschen mit sich selbst bekannt macht. Die Künste und mit ihnen die Dichtung können nicht die sachliche Erkenntnis oder das praktische Handeln fördern wollen; ein Tanz will nicht einen Weg zurücklegen und ein Gedicht nicht eine sachliche Mitteilung machen, sondern beide bezeugen als Ausdrucksgestalt den Zusammenhang von Mensch und Welt und erfüllen sich deshalb in ihrer Form. So begegnen wir in der Wirklichkeit des Kunstwerks der menschlichen Bedeutsamkeit der Form und sehen uns damit zu ihrer Erforschung aufgefordert.

Man könnte daran erinnern, daß Schiller in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen auf das Verhältnis der Kunst zu den politischen und sozialen Erwartungen seiner Zeit reflektiert hat, um die Bedeutung der künstlerischen Form zu erläutern. Er stellt die seitdem oft genug wiederholte Frage:

„Ist es nicht außer der Zeit, sich um die Bedürfnisse der ästhetischen Welt zu bekümmern, wo die Angelegenheiten der politischen ein so viel näheres Interesse darbietend“

Er denkt dabei an die durch die Französische Revolution erregten Erwartungen, daß der Gesellschaftszustand nach den Prinzipien der Vernunft geregelt werden könne, um dadurch dem ersehnten Idealzustand zu entsprechen.

Seine Zustimmung zu solchen Bestrebungen bleibt an eine entscheidende Bedingung gebunden, an die Forderung, daß „der Mensch als Selbstzweck respektiert und wahre Freiheit zur Grundlage des Staatsgebäudes gemacht“ werde. Sofern aber die politischen Ereignisse seiner Zeit gerade diese Hoffnung enttäuschten und die Skepsis gegenüber den menschlichen Möglichkeiten rechtfertigten, sieht er sich zu einer Unterscheidung zwischen der bürgerlichen und der menschlichen Freiheit genötigt und dadurch auf die Bedeutung der Kunst zurückgewiesen. Da der Staat nur zu oft geneigt ist, den Menschen wie ein Werkzeug zu seinen Zwecken zu gebrauchen, erscheint die Kunst als sein notwendiger Gegenspieler. Sie behauptet ein eigenes Recht, weil sie den Menschen nur immer zu sich selbst rufen und ihm den möglichen Sinn der Freiheit deuten kann. Die Aufgabe der ästhetischen Erziehung versteht Schiller deshalb als die sich immer neu stellende Aufgabe einer „Humanisierung“ des Menschen, auf die alles politisch gesellschaftliche Handeln angewiesen bleibt.

Diese Aufgabe vermag im Sinne Schillers de Kunst nur zu erfüllen, weil sie sich nicht mit Stoffen und Gehalten begnügt, sondern durch die Form zu uns spricht. So heißt es: „In einen wahrhaft schönen Kunstwerk soll der Inhalt nichts, die Form aber alles tun; denn durch die Form allein wird auf das Ganze des Menschen, durch den Inhalt hingegen nur auf einzelne Kräfte gewirkt...; nur von der Form ist wahre ästhetische Freiheit zu erwarten.“