Ost- und Westflotten in der Nordsee: Von Ende September bis Anfang Oktober finden in der Nordsee sowjetische und NATO-Flottenübungen statt. Die beiden „Kriegsschauplätze“ sind nur durch Nordnorwegen getrennt. Obwohl ein amerikanischer Marinesprecher erklärte, das sowjetische Manövergebiet sei viel zu weit von dem der NATO entfernt, als daß man Störungen befürchten müsse, herrscht doch in den Flottenstäben der NATO eine gewisse Nervosität. Zum erstenmal nehmen auch Einheiten der Bundesmarine an den NATO-Flottenübungen teil.

Moskau an Bonn: Moskau weigerte sich erneut, mit Bonn über die Repatriierung zu verhandeln und nannte den Bonner Wunsch nach Vertagung der deutschsowjetischen Verhandlungen einen „Vorwand für den Abbruch der Verhandlungen“. In einem Brief Semjonows an den deutschen Delegationsführer Lahr heißt es, die Verantwortung für den Abbruch der Verhandlungen und die sich daraus ergebenden Folgen fallen der Bundesregierung zur Last und wären eine Äußerung der gesamten unfreundlichen Politik Bonns gegenüber der Sowjetunion.

Molotow verbannt: Nach Ulan Bator, der Hauptstadt der Äußeren Mongolei, hat Chruschtschow seinen Rivalen Molotow als Botschaffer geschickt. Mit Malenkow in Kasachstan, Kaganowitsch in Asbest (Uralgebiet), Schepilow bald in Wladiwostok (zur Zeit ist er in einem Krankenhaus in Moskau) befinden sich jetzt alle prominenten Frondeure gegen Chruschtschow im traditionellen russischen Verbannungsland Sibirien oder auf dem Wege dorthin. Die Zeitschrift „Kommunist“ veröffentlichte Teile aus einer Rede, die Chruschtschow schon vor einiger Zeit gehalten hat und die schwere Angriffe gegen die Frondeure enthielt. Malenkow wird enge Verbindung zu Berija vorgeworfen, zu dessen „Schatten und Werkzeug“ er sich gemacht habe. Dieser Angriff zu diesem Zeitpunkt deutet darauf hin, daß die Gestürzten auch jetzt noch eine Anhängerschaft haben, gegen die Chruschtschow sich verteidigen muß.

West-östliches Raketenrennen: Die Sowjets veröffentlichten weitere Daten über ihre interkontinentale Rakete. Sie soll ihr Ziel mit einer Abweichung von nur zehn bis zwanzig Kilometer treffen, was bei der Sprengwirkung einer H-Bombenladung als ausreichend gilt, und sie soll zu schnell sein für eine Abwehr oder rechtzeitige Warnung. Die Sowjets haben die Langstreckenraketen „nötiger“ als die USA, weil sie über keine ausländischen Stützpunkte verfügen, die nahe genug am Gegner liegen, um Mittelstreckenraketen verwenden zu können.

Stassens Optimismus: Mit Ausnahme von Harold Stassen glauben die Abrüstungsdelegierten des Westens nicht mehr an einen Erfolg der Londoner Konferenz, doch will niemand das Odium des Abbruchs auf sich nehmen. Eisenhower sagte, die nächsten Schritte müßten von der Sowjetunion ausgehen, während Moskau erklärte, es sei weiterhin bereit, „die Grundfragen der Abrüstung im Unterausschuß der UNO zu erörtern“. Stassens Optimismus mag diplomatische Taktik sein, kann aber auch auf der Überzeugung beruhen, daß eine Abrüstung früher oder später doch kommen wird, weil sowohl Amerika wie Rußland sie im Grunde wollen.