Wie viele Leute in der Literatur haben ein gutes Gehör und singen falsch! – Joubert

„Naturfeiertage“ in der UdSSR

Die Moskauer Zeitschrift „Leben der Partei“ hat kürzlich vorgeschlagen, an Stelle der kirchlichen Feiertage Naturfeiertage einzuführen. Diese würden Bäumen, Blumen oder Jahreszeiten gewidmet sein und sollen durch Musikdarbietungen, Tombola und Freudenfeuer dem Volke schmackhaft gemacht werden. „Trotz aller bisherigen Bemühungen von staatlicher Seite“, so stellt das Blatt fest, „werden leider die religiösen Feiertage vom Volke noch zu sehr beachtet.“ Aus dem reichen Schatz unserer Erfahrungen könnten wir den Russen für Weihnachten „Julfest“ oder „Wintersonnenwende“ vorschlagen; wir könnten ihnen aber auch erzählen, wie es dann weitergeht...

Kinogelder

Der amerikanische Film-Millionär Jack Warner verlor im Casino von Cannes in zwei Stunden 450 000 Mark beim Baccarat. Einige Tage vorher hatte er in Monte Carlo 3,5 Millionen Mark verloren. Es ist tröstlich zu wissen, welchem wohltätigen Zweck unsere Kinogelder zufließen.

Im Zonentheater

Über die Situation der Theater in der Sowjetzone schreibt die SED-Zeitung „Neues Deutschland“, es sei eine Legende, daß es in der Zone eine Periode des politischen Theaters gegeben habe, das künstlerisch und politisch wenig taugte. Dennoch hegten Dramatiker und Theaterleute diese Auffassung, was dazu geführt habe, daß die „sozialistische Dramatik“ in den Zonen-Theatern ein recht kärgliches Dasein friste und das Publikum abgestoßen werde. Selbst so ein alter Kommunist wie der Generalintendant der Städtischen Bühnen Halle, Fritz Dietz, so schreibt das Blatt, „kämpft merkwürdigerweise darum, sozialistische Stücke nicht aufführen zu müssen“. – Merkwürdig?