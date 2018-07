Habent sua fata libelli ... Auch die Geschichte alter Adelshöfe und ländlicher Stammsitze, die sich oft noch mit geschichtsschweren Namen verbinden, ist wechselvoll. In jüngster Zeit geht die Entwicklung dieser Häuser – meist nur Schlößchen ohne jede Landwirtschaft oder mit einer, die mehr kostet, als sie einbringt – zu einem neuen Gewerbe über. Sicher ist es nicht immer ein leichter Entschluß, bei den heutigen Personalverhältnissen in der Gastronomie eine Schloßwirtschaft zu eröffnen. Und nicht immer auch ist als werbende Attraktion eine Eiserne Hand, ein saftiger Kernspruch oder ein Hausgespenst zur Hand. Wo aber dieser Schritt mit Entschiedenheit und praktischem Talent getan wird, findet die gastliche Tradition ländlicher Schloßherren eine freundliche und erwünschte Fortsetzung. Es kann sich ein Stil bezahlter Gastlichkeit entwickeln, der Menschen anzieht, die zu einem pfleglichen Umgang mit den Mitgästen und dem Wirt bereit sind und der so zwingend und so verbindlich ist, daß er die anderen, die ihre Betriebsamkeit auch im Urlaub nicht missen mögen, ohne besonderen Hinweis verscheucht. Solche wahren Gaststätten werden von denen dankbar begrüßt und genossen, die nicht nur in Massen abgefertigt werden wollen, die nicht auf das anonyme Funktionieren eines Hotel- oder Restaurationsbetriebes aus sind, sondern auch und gerade unterwegs das Gefühl haben wollen, ‚zu Gast‘ zu sein.

Der alte Meierhof in Laufen (erreichbar über die Bahnstation Salzburg) unweit Badenweiler in der heiteren, weinseligen, zum Lebensgenuß ladenden Landschaft des Markgräflerlandes gelegen, ist ein solcher Platz.

Vieles findet man hier vereint: die Lage inmitten kräftiger Viehweiden, üppiger Blumenfelder und Weinstöcke, von denen erprobte Sorten wie Gutedel und Ruländer auf dem Weingut des Meierhofs Hausgäste und einige Privatkunden versorgen, ein breites ländliches Herrenhaus mit einem steinernen Arkadenhof und Zimmern, deren Zauber in ihren behaglichen Proportionen, den klug restaurierten Tapeten aus der Frühzeit papierener Wandbespannungen und den schönen alten Möbeln liegt. Schließlich ein gastliches Paar, das in diesem Erbe, das der Frau des Hauses vor dreißig Jahren zufiel, nicht einen Notbehelf sah, sondern einen lebendigen Beruf erkannte. Dazu kommt, daß die erwähnten Blumenfelder nicht nur ‚zum Hause‘ gehören, sondern von der Wirtin selbst bestellt werden: sie ist eine bekannte Iriszüchterin, und man findet hier – überwältigend zur Blütezeit – allein 700 Sorten der ins germaniae, die in alle Welt versandt werden. Weder die Blumenzucht noch die Gastronomie sind hier ein elegantes Hobby – sie „nähren ihre Leute“ redlich, aber dennoch spürt man zwar Kennerschaft, aber nirgends betriebsame Tüchtigkeit. Wenn die geschmackssichere Hand der Hausfrau die Blumen auf den Tischen anordnet, die der Hausherr als echter patron selbst mit erlesenen Speisen bestellt (man legt hier keinen Wert auf eine dreiseitige, möglichst vollständige und möglichst charakterlose Menükarte, sondern auf Spezialitäten, die es wirklich sind), wenn er einem ein Poulet vorlegt, wie man es in Burgund nicht besser bekommt, eine Omelette, die auf der Zunge zergeht, einen Salat, frisch aus dem Garten am Tisch anrichtet oder den Zögernden und Unberatenen die richtigen Weine empfiehlt, dann lehnt man sich glücklich in seinem Sesselchen zurück und fühlt sich wirklich zu Gast. Und wer in dem geschickt ausgebauten alten Pferdestall, der eine sorgsam gesammelte Bibliothek enthält (der Hausherr ist von Haus aus Psychologe – kluge Voraussicht bei einem Wirt!), einen privaten Kaffee angeboten bekam – der übrigens in gleicher Qualität jedem Einkehrenden vorgesetzt wird –, der ist endgültig überzeugt, daß hier nicht aus ein paar geretteten Antiquitäten eine hübsche Fassade für gastronomische Snobs aufgebaut, sondern eine Lebensart erhalten wurde, die sich über den persönlichen Bereich hinaus wohltuend auf die zufälligen und die angestammten Gäste überträgt. KST