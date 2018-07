Die am 16. September 1757 gegründete Hamburger Außenhandelsfirma Johannes Schuback & Söhne zählt zu den wenigen merchant bankers, die im hanseatischen Raum nach zwei Weltkriegen noch aktiv geblieben sind. Im Verlaufe zweier Jahrhunderte blieb das Arbeitsfeld der Firma im wesentlichen unverändert: Export-, Import- und Bankgeschäfte. Wer die von Dr. Maria Möhring zusammengestellte Firmengeschichte verfolgt, die gleichzeitig ein Kapitel hamburgischen Handels darstellt, wird nicht übersehen können, daß die fünf Generationen, die dem Gründer Johannes Schuback folgten, sich eigentlich immer in den Grenzen des von ihm gesteckten Tätigkeitsfeldes gehalten haben, wenn es inzwischen auch die ganze Welt geworden ist. Dies mag daran liegen, daß es gelungen ist, die Firma durch zweihundert Jahre in Familienbesitz zu halten. Keine Erbteilung vermochte sie in ihrem Bestand entscheidend zu schwächen; „die Firma“ ging allen sonstigen Interessen vor. Aber der Zusammenhalt der Familien Schuback und später Amsinck, aus der mehrere Hamburger Bürgermeister hervorgegangen sind und die wiederholt den Präses der Commerzdeputation, der heutigen Handelskammer, gestellt haben, würde allein sicherlich nicht ausgereicht haben, um das Firmenschiff über die Französische Revolution, über die großen Handelskrisen des vergangenen Jahrhunderts und über die letzten beiden Kriege hinwegzubringen; mitentscheidend ist daneben das Prinzip der unbedingten Solidität gewesen, das seit Gründung der Firma niemals aufgegeben worden ist. Daß man auch ohne gewagte Spekulationen Geschäfte machen konnte, beweisen die Vermögen, die in der Firma verdient worden sind.

Es liest sich sehr tröstlich in der Firmengeschichte, wie der Hamburger Außenhandel stets die politischen und wirtschaftlichen Krisen überwunden hat. Daraus sollte man doch den Optimismus schöpfen, daß eine Firmengeneration, der es möglich gewesen ist, das Geschäft nach dem schweren Niederbruch seit 1945 wiederaufzubauen, auch mit den Problemen des Gemeinsamen Marktes fertig werden sollte, mögen sie für die Handelsposition der Hansestädte im Augenblick noch als gefährlich erscheinen. Immerhin werden die damit verbundenen Umwälzungen im deutschen Außenhandel den heutigen Leitern der Firma, Johannes Schuback & Söhne, Max Steinle und Oswald R. Amsinck, ebensowenig Gelegenheit zum „Ausruhen“ geben, wie es ihren Vorgängern möglich gewesen ist. K. W.