Um die Bewahrung unseres Erbes durch das Buch steht es schlimm. Wo überhaupt noch irgendwo historisch-kritische Ausgaben gewagt werden, kriechen sie mit Hilfe von mühsam erbettelten Subventionsspritzen mühsam dahin. Und wo noch irgendwo ein Corpus erscheint, der ein ganzes Wissensgebiet enzyklopädisch zusammenzufassen sucht, kann man fast immer damit rechnen, daß es sich um den photostatischen Neudruck eines Vorkriegswerkes handelt.

Auf der andern Seite ist an Popularisierungen und Vulgarisierungen, an Digests und Anthologien kein Mangel. Besonders die Bildbücher über Malerei, Plastik und Architektur sind Legion. Aber die subjektive Willkür, welche die meisten dieser Bände auszeichnet, verdirbt den Geschmack. Mit „filmischen“ Effekten spielende Photographie dramatisiert Architektur und Plastik in unheilvoller Weise. Und die Farbreproduktionen von Gemälden werden nur zu oft in wahren Fälscherwerkstätten hergestellt, in denen die Farben im Hinblick auf den besten Druckeffekt in kaltem Anilinglanze „präpariert“ werden. Steht man dann vor den Originalen, so kann die Ernüchterung nicht ausbleiben. Ganz abgesehen von den Texten, die meist zwischen lyrischem Mitschwingen und wissenschaftlicher Bestandsaufnahme unglücklich hin und her schwanken.

Es scheint uns darum fruchtbar, auf eine Editionsleistung französischer Benediktiner hinzuweisen. Ihnen ist es gelungen, einen vielbändigen Corpus der romanischen Kirchenarchitektur ihres Landes (weltliche Baukunst ist aus jener Zeit nur vereinzelt erhalten) aufzubauen, der allen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und doch von Aktenstaub frei ist. Herausgeber ist das von Dom Angelico Surchamp geleitete „Atelier du Coeur-Meurtry“ im Schoße der Abtei Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire (Dep. Yonne), das in Frankreich auch in den Bestrebungen einer Versöhnung der modernen Kunst mit dem katholischen Kult bahnbrechend beteiligt ist:

„La nuit des temps“ (Nacht der Zeiten): 1. Bd.: „Bourgogne Romane“, 2. Bd.: „Auvergne Romane“, 3. Bd.: „Val de Loire Roman“, 4. Bd.: André Varagnac und Gabrielle Faure, „L’ Art Gaulois“, 5. Bd.: „Poitou Roman“. Verlag Zodiaque, Auslieferung durch Braun & Co., Mülhausen/Elsaß.

Die Buchreihe hat in Frankreich als erste eine Bresche in die Vorherrschaft der Skira-Kunstbücher geschlagen. Mit Ausnahme des Bandes übel die „Gallische Kunst“ (der von den Megalithbauten der Bretagne bis zum Germaneneinbruch reicht) und eines geplanten Bandes über die merowingisch-karolingische Kunst, die zusammen eine Art „Schwelle“ zum Corpus bilden sollen, ist sie als eine wohl auf gut zwanzig Bände angelegte Übersicht über die Romanik in den verschiedenen französischen Provinzen angelegt.

An sich schon ein Programm ist, daß die Bildtafeln in den jeweils rund 250 Seiten starken Ganzleinenbänden (deren Format 17 X 22 das Mitnehmen zu den Monumenten erleichtert) nur ein Drittel des Gesamtumfanges ausmachen. Das Wort soll nicht entmündigt werden. Und die Photos, bei denen es sich fast durchweg um Neuaufnahmen handelt, suchen in erster Linie sachbezeichnend zu sein. Kein Wunder, daß die Farbphotos darunter spärlich sind – in solchen Bänden von erschwinglichem Preis (1600–1900 Francs, die „Gallische Kunst“ 3000 Francs) ist die sachbezeichnende Qualität von Farbtafeln notwendig begrenzt.

Das eigentlich Neue an der Reihe ist jedoch die Gestaltung des Textes, der jeweils von einer Arbeitsgemeinschaft der besten geistlichen und weltlichen Kenner der Region stammt. Zunächst einmal erlaubt die spritzige, unpedantische Art der französischen Buchgraphik, lyrische Evokation („Von ferne gleicht Saint-Jouin auf seiner Anhöhe droben einem Schiff, das die Anker löst“) schon typographisch vom wissenschaftlichen Text abzuheben. Und auch innerhalb des wissenschaftlichen Textes wird nach einem bestimmten Ritual vorgegangen, das im Band über das Poitou, die Landschaft um Poitiers, am reinsten ausgebildet ist.