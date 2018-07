Wie bei ihren Müttern, den Großbanken-Nachfolgern, hat sich auch bei den Berliner Tochterbanken, in den letzten Jahren die Gepflogenheit herausgebildet, ihre Dividenden in gleicher Höhe aufeinander abzustimmen. Entsprechend dem wirtschaftlichen Abstand Berlins vom Bundesgebiet begannen sie vor zwei Jahren für 1954 mit der Ausschüttung von 5 v. H., erhöhten für 1955 auf 6 v. H. und haben sich für 1956 auf 7 v. H. geeinigt. Im Unterschied zu der gleichen Wechselwirkung im Bundesgebiet, wo die privaten Großbanken die Dividenden jeweils „unter sich“ aushandeln, unterliegen ihre Berliner Töchter noch einem weiteren Automatismus: ihr „Schrittmacher“ stammt nicht aus ihren eigenen Reihen, sondern ist die dem Lande Berlin gehörende Berliner Bank AG. Daß auch dieses mit dem höchsten Grundkapital (20 Mill. DM) ausgestattete Institut seinen Dividendenvorschlag nicht ohne Fühlungnahme mit den Privatbanken abgibt, ist ein naheliegender Schluß.

Schon bei den westdeutschen Großbanken fragt sich mancher Kunde, ob eine solche Solidarität in der Gewinnausschüttung im Einzelfall immer ganz realistisch und „marktgerecht“ ist. Um so näher liegt die Frage des Berliner Bankkunden, ob der Abstand in der Dividendenhöhe seines Kreditinstituts zu dem der westdeutschen Mutterbank, gegenwärtig also das Verhältnis 7 : 12, auch der Ausdruck eines entsprechend geringeren geschäftlichen Erfolges und des allgemeinen wirtschaftlichen Unterschiedes zwischen beiden Währungsgebieten ist. Bei der ständig enger werdenden wirtschaftlichen Verflechtung beider Gebiete kommt es dabei ganz auf die Bewertungsgrundlage an. Geht man von den durchschnittlichen Produktionsindices der Industrie im vorigen Jahr aus, so läßt sich die Frage bei einer Relation von 107 : 216 (1936 = 100) etwa bejahen. Versucht man den wirklichen Verdiensten auf die Spur zu kommen, so läßt es sich vorstellen, daß die Berliner Institute für 1956 auch eine Dividende von 8 oder 9 v. H. hätten tragen können.

Die vorgelegten Geschäftsberichte für 1956 nicht nur der Berliner Bank, sondern auch der Bank für Handel und Industrie AG (Dresdner-Bank-Gruppe) und der Berliner Commerzbank AG (Commerzbank-Gruppe) sprechen mit aller Deutlichkeit von den unerwünschten Begleiterscheinungen der vorjährigen Kreditrestriktionen der BdL auf die Berliner Wirtschaft, die bisher noch keinerlei Zeichen einer „Überhitzung“ aufwies. Während die großen Berliner Unternehmungen Rückgänge im Berliner Geschäft meist mühelos durch die teilweise Verlagerung ihrer Produktion aus den überlasteten westdeutschen Werken ausgleichen konnten, haben sich bei den mit ihren Fertigungsstätten fast ausschließlich auf Berlin beschränkten Mittel- und Kleinbetrieben, auf die nach Zahl und Umfang der weitaus größte Teil des Berliner Kreditgeschäftes entfällt, bei den viel zu geringen eigenen Kapitalreserven z. T. schon ernst zu nehmende Finanzierungsschwierigkeiten, vor allem für langfristige Investitionen, ergeben. Wenn gerade in dieser Hinsicht die Berliner Töchter der deutschen Großbanken durch deren Verzicht auf einige Dividendenprozente für alle künftigen Fälle – wie übrigens schon manches Mal in der Vergangenheit – in den Stand gesetzt sind, dank ihrer stillen Reserven großzügiger als die amtliche Kreditpolitik zu verfahren, so ist dies im Interesse der Berliner Wirtschaft nur zu begrüßen. Die Zurückhaltung in der Gewinnausschüttung sollte keinesfalls etwa so gedeutet werden, daß sich die Berliner Töchter in der Rolle des „armen Verwandten“ gefallen. G. G.