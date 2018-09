Die Investitionsgüter-Industrie muß die Märkte der Entwicklungsländer heute schon pflegen

Von O. F. Stripp

Der Handel folgt nicht mehr der Flagge. Der Handel folgt dem Ingenieur. Präziser: Der technische Export folgt dem Ingenieur des Landes, das seine Investitionsgüter anzubieten versteht. Deutschland aber hat gerade das anzubieten, was auf den durch Fünfjahrespläne und Importrestriktionen bewirtschafteten Märkten eingeführt werden kann. Die großen westdeutschen Industrie-Unternehmungen stehen seit Jahren in engem Kontakt zur Grundstoffindustrie, oder – was in den asiatischen Ländern meist dasselbe ist – zu den planenden Regierungsstellen. Sie haben sich (und damit Deutschland) einen erheblichen Anteil an der industriellen Erschließung dieser Länder gesichert. Auswirkungen der Einführung des metrischen Systems in Indien – und Indiens Beispiel wird Schule machen – werden auch den Bemühungen der Investitionsgüter-Industrie zugute kommen.

Es wäre jedoch ein Irrtum, würden wir annehmen, daß Deutschland – nicht mit dem Odium des Kolonialismus behaftet – im Orient eine mühelose Vorzugsstellung besäße. Die Bindung der entscheidenden Oberschichten geht, trotz anderslautenden Ministererklärungen, durch Erziehung und Sprache nach England. Wenn die deutsche Mittel- und Kleinindustrie sich ihren Anteil an diesen umfangreichen Zukunftsmärkten sichern will, darf nicht mehr gezögert werden. Rücksichtnahme auf Landesverhältnisse und Einfühlung in die Mentalität des kommenden Käuferkreises sind dabei selbstverständliche Voraussetzung einer Marktbearbeitung von Dauerwert.

Die Planung der staatlich gelenkten Großprojekte verlagert sich bereits mehr und mehr zum Aufbau kleiner und mittlerer Industriebetriebe. Auch in den Ländern mit vorwiegend sozialistischem Aufbau werden diese in privater Hand bleiben.

Willkommener Europatrip

Die vom Staat häufig recht großzügig unterstützten „Industriekapitäne der asiatischen Gründerzeit“ unterscheiden sich jedoch sehr von den Organisatoren der nun fast 100 Jahre zurückliegenden europäischen Parallelerscheinung: Damals meist Handwerker oder Kleinindustrielle, jetzt aber Kaufleute und Händler (häufig ehemals Importeure der jetzt im Lande zu fertigenden Güter) sowie Fürsten und Prinzen, Führer von Religionsgemeinschaften. Ihr Vertrauen in die technischen Qualitäten einheimischer Importeure, aber auch in die kaufmännischen Gewährsleute europäischer Exporteure, ist gering, wenn es sich um den Kauf von Anlagen und Maschinen und die meist zusätzlich erwartete technische Beratung und Planungshilfe handelt.