Wer keine Sorgen hat, braucht nur zu bauen! Diese Erfahrungen haben in den letzten Jahren viele Tausende gemacht – und tatsächlich ist es wohl auch so, daß kein Bau ohne einigen Kummer entsteht. Aber warum ist das so? Nun, die Sorgen entstehen in den meisten Fällen dann, wenn die Finanzierung zu knapp bemessen ist. Baufachleute sagen, daß die tatsächlichen Kosten dann doch etwa 25 bis 30 v.H. über der Summe liegen, die der Architekt als Endpreis angibt. Natürlich läßt sich über diese Faustregel streiten, doch erspart man sich viel Ärger, wenn im Finanzierungsplan für Unvorhergesehenes ausreichend Platz gelassen wird. Meist verschlingen diese vielen kleinen Dinge später dann sehr viel Geld.

Um zu einem Eigenheim zu kommen, gibt es verschiedene Wege. Fast alle setzen jedoch eine echte Sparleistung (also einen Konsumverzicht, wie es so schön heißt) voraus. In unserem jetzt folgenden Beispiel wird gezeigt, wie und unter welchen Bedingungen ein Eigenheim unter Zurhilfenahme einer Bausparkasse finanziert werden kann. Dargestellt wird allerdings nur das Finanzierungsgerippe, denn auch beim Bausparen gibt es – genau wie beim Wertpapiersparen – viele Varianten. Es kommt darauf an, die für die persönlichen Verhältnisse des Bausparers zweckmäßigste herauszufinden. Das ist im allgemeinen nur in Gesprächen mit einer Bausparkasse möglich.

In unserem Beispiel will ein Ehepaar mit einem Kind unter 18 Jahren ein Eigenheim errichten, das nach einer flüchtigen Schätzung 55 000 DM kosten soll; außerdem muß ein Grundstück erworben werden, für das 15 000 DM als Kaufpreis angesetzt werden. Also ein Objekt von zusammen 70 000 DM. Dazu folgenden Finanzierungsplan:

1. I. Hypothek (von Sparkassen, Versicherung usw.) im Betrag von 24 000 DM (oder 35 v. H. der Gesamtsumme). Nach den heutigen Bedingungen ist diese Hypothek mit acht v.H. zu verzinsen und mit 1 1/2 v.H. jährlich zu tilgen. Sie wird aber nur von 90 bis 95 v. H. ausgezahlt. Hier entsteht also das erste Loch! Bestenfalls erhält unsere Familie statt der eingeplanten 24 000 DM also nur 22 800 DM ausgezahlt; verzinst werden jedoch die vollen 24 000 DM.

2. II. Hypothek (von der Bausparkasse) im Betrag von 18 000 DM (etwa 25 v. H. der Bau- und Bodenkosten). Mit fünf v. H. verzinslich, volle Auszahlung, aber mit sieben v. H. jährlich zu tilgen. Zwei v. H. der 18 000 DM sind als Verwaltungskosten zu zahlen. Sie werden der Darlehenssumme zugeschlagen, dadurch ergibt sich eine etwas verlängerte Tilgungszeit.

3. Eigengeld 28 000 DM. Es kann teilweise ersetzt werden durch 7c-Darlehen (des Arbeitgebers), die bei einem Eigenheim jedoch über 10 000 DM nicht hinausgehen dürfen. Außerdem gibt es unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen der jeweils geltenden landesgesetzlichen Bestimmungen öffentliche Wohnungsbaudarlehen. Hierüber sind zweckmäßigerweise bei Aufstellung des Finanzierungsplans Erkundigungen einzuziehen.

Ist man sich über die Finanzierung in Umrissen klargeworden, dann kommt die Frage: „Wie erhalte ich das Bauspardarlehen von 18 000 DM?“ Da auf einen Bausparvertrag erst dann eine Zuteilung erfolgt, wenn mindestens 40 v. H. der Vertragssumme eingezahlt worden sind (bei einer Mindestsparzeit von 18 Monaten), so müßte in unserem Falle ein Bausparvertrag über 30 000 DM abgeschlossen werden. Davon werden 12 000 DM angespart (diese Summe gilt in unserer Rechnung bereits als Eigengeld). Diesen Betrag erhält der Bausparer zurück, zusammen mit den 18 000 DM, die dann als II. Hypothek eingetragen werden.