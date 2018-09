Bei der Gründungsversammlung des „Volksaktienvereins“ in Düsseldorf mußte der Vorsitzende zugeben, daß er selber noch nicht recht wisse, „was eigentlich eine Volksaktie sein solle.“ Aber um „die Idee der Volksaktie zu propagieren“, wollte er, nach seinen eigenen Worten, zunächst einmal „mit Presse und Publikum“ über das Wesen dieser Volksaktie diskutieren ... Nun: Richtig war an der ganzen Veranstaltung nur der eine Grundgedanke, die „Eigentumsstreuung“ zu verbreitern und sich darüber schlüssig zu werden, wie das geschehen kann. Wir glauben allerdings nicht, daß dabei mit dem „Aktiensparen“ begonnen werden sollte. Die Aktie ist ja wohl der mit Risiken am stärksten behaftete Beisitztitel. In Aktienbesitz sollte eigentlich nur derjenige „einsteigen“, der einige hundert Mark auf einem Spar- oder Bankkonto und weitere 500 oder 1000 DM in einer Industrie-Obligation oder einer öffentlichen Anleihe angelegt hat. Dann kann er es auch mit gutem Gewissen „riskieren“, die nächsten Hunderter einmal in eine erstklassige Aktie zu stecken, um zu einer Mischung verschiedener Eigentumstitel des Geld- und Sachwertsparens zu kommen. Wir halten es aber für falsch, und es ist wahrscheinlich auch dem Aktienwesen nicht dienlich, wenn heute mit prophetischem Gehabe die „Volksaktie“ als das Heil der Zukunft verkündet wird, das ist insbesondere dann verfehlt, wenn man, wie in Düsseldorf geschehen, die „Volksaktie“ als eine staatlich privilegierte und kontrollierte „Sozialaktie“ propagieren möchte.

Es zeugt nicht gerade von besonderem Ideenreichtum, eine Aktie, die man gerne in breiter Streuung im Sparerpublikum unterbringen will, ausgerechnet „Volksaktie“ zu nennen – nachdem Joseph Goebbels mit dem „Volksempfänger“ vorangegangen ist, Hermann Göring uns den „Volkswagen“ beschert hat (der damals 980 RM kosten sollte und der mittlerweile längst ein „Völkerwagen“ geworden ist), während die Sowjets die „Volksdemokratie“ geschaffen haben, und tüchtige Reklamechefs die „Volksmotorboote“, die „Volkskühlschränke“ und neuerdings sogar – zu 1,95 DM das Stück – die „Volkslippenstifte.“ So konfus wie die Firmierung der neuen „Idee“ war denn auch ihre Propagierung bei dem Start des Düsseldorfer Vereins: Inbrünstige Betonung der „Eigentumsbejahung“, mit vielen Seitenhieben auf „das“ Kapital, und das alles im Jargon des Berliner Sportpalastes. Der einzige Rat, der auf jener Tagung dem jungen Volksaktienverein gegeben werden konnte, war zugleich der beste, der überhaupt zu erteilen war – nämlich: So schnell wie möglich wieder auflösen! Die von der Politik herkommenden G’schaftelhuber sollten die Finger von einer Sache lassen, von der sie offensichtlich nicht genug verstehen, um nicht der Aktie und dem Aktiensparen – ungewollt – einen bösen Schaden zuzufügen. Die Parteien oder sonstige Organisationen. politischer Art sind als Schutzpatron des Aktienwesens fehl am Platze und darüber hinaus ist ihre Hilfe auf diesem Gebiet völlig entbehrlich. Sie mögen ihre Aktivität auf eine Reform des Aktienrechts konzentrieren, im übrigen aber in das höchst persönliche Recht des einzelnen – zu sparen, wie er will und wie er es für richtig hält – nicht auch noch eingreifen. W.-O.R.