Wer die Aussichten für die Kursentwicklung der * Salzdetfurth-Aktien beurteilen will, kann sich an zwei Aussagen der Verwaltung der Salzdetfurth-AG Bad Salzdetfurth, orientieren: Einmal wird in dem in dieser Ausgabe der ZEIT veröffentlichten Prospekt über die Börsenzulassung junger Aktien wieder von der Zuversicht gesprochen, mit der die weitere Geschäftsentwicklung anzusehen ist, und zum anderen hieß es im Geschäftsbericht für 1956, daß zwar die Investitionen in 1956 bei der Vereinigte Kaliwerk Salzdetfurth AG, aus der die Haupteinnahmen der Muttergesellschaft stammten, mit 23,8 Mill. DM den Umfang des Vorjahres überschritten hätten, aber daß nunmehr der Investitionshöhepunkt erreicht sei.

Für 1956 erhielt der Salzdetfurth-Aktionär eine Dividende von 10 (9) v. H. Außerdem nahm er im Februar an einer Kapitalerhöhung teil, bei der sich das Bezugsrecht auf etwa 39 v. H. stellte. Nach Abschlag des Bezugsrechtes fiel der Aktienkurs auf 190 v. H. Inzwischen ist er wieder auf 218 v. H. gestiegen. In diesem Kurs, der für ein zehnprozentiges Papier auf den ersten Blick als vergleichsweise etwas optimistisch erscheint, ist jedoch – nach Ansicht von Börsenkreisen – die Aussicht auf eine höhere Dividende für 1957, aber auch eine wertvolle Ostquote enthalten, denn Salzdetfurth hat in der sowjetischen Besatzungszone ansehnliche Beteiligungen eingebüßt. Im übrigen ist der Markt der Salzdetfurth-Aktien trotz des jetzt auf 99,8775 Mill. DM angewachsenen Aktienkapitals recht eng. Wie sehr die Aktionäre an ihrem Besitz festhalten, beleuchtet die Tatsache, daß bei der letzten Kapitalerhöhung über 85 v. H. der Altaktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch gemacht haben.

Noch einen Rückblick auf eine wesentliche Veränderung im Bilanzbild der Salzdetfurth AG und ihrer wichtigsten Tochtergesellschaft, der Vereinigte Kaliwerke Salzdetfurth AG: Auf Grund eines Vorvertrages, der praktisch bereits Gültigkeit hat, ist es über die Kalianleihe zwischen der englischen Emmissionsbank sowie dem englischen Anleihegläubiger einerseits und der „Deutsche Kalisyndikat GmbH“ als Anleiheschuldnerin andererseits zu einer Neuordnung der Verpflichtungen gekommen, nach der die alten Bonds der Serien A, B und C in neue Bonds gleichen Wertes umgetauscht werden. Weitere Einzelheiten können unsere Leser dem bereits erwähnten Zulassungsprospekt entnehmen (Vorstand der Salzdetfurth AG: Dr.-Ing. E. H. Heinrich Wisselmann, Clemens von Velsen. AR-Vors.: Oswald Rösler, Deutsche Bank). -d t.