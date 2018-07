Da kaum daran gezweifelt werden kann, daß die Mehrzahl der freien Aktionäre der Ford-Werke AG, Köln-Niehl, von dem Umtauschangebot der Verwaltung (100 DM Aktie gegen 200 DM achtprozentige Obligationen) Gebrauch machen wird, hat die Ford-Aktie ihre (oftmals nicht sehr rühmliche Rolle) auf dem deutschen Wertpapiermarkt ausgespielt. Die Ford-Verwaltung unterstützt das Umtauschangebot auch von der negativen Seite her; sie warnt in dem jetzt veröffentlichten Geschäftsbericht für 1956 vor der Annahme, daß die vorgeschlagene Dividende von 7 (5) v.H. auch in den nächsten Jahren unbedingt beibehalten werden kann, besonders im Hinblick auf die Tatsache, daß das AK, auf das in Zukunft Dividenden zu zahlen sind, 120 statt bisher 72 Mill. DM betragen wird. Künftige Dividenden werden, so heißt es im Geschäftsbericht, von der Wettbewerbsfähigkeit abhängen, außerdem wird die Finanz- und Ertragslage sowie die allgemeine Kreditsituation eine Rolle spielen. Hinzu kommt die allerdings nicht erwähnte Möglichkeit, daß der Großaktionär Henry Ford schon allein im Hinblick auf seine besonderen Interessen doch auf die Ausweisung von Gewinnen verzichten könnte. Der Jahresabschluß 1956 ist durch eine beachtliche Zunahme der Verschuldung gekennzeichnet.

So werden die Gesamtverbindlichkeiten mit 184 (72) Mill. DM ausgewiesen, wovon auf Warenschulden 38 (41), auf Schulden gegenüber Ford-Gesellschaften 47 (0,27) und gegenüber Banken 87 (20) Mill. DM entfallen. Von den Schulden gegenüber Ford-Gesellschaften sind inzwischen 40 Mill. DM gegen die Kapitalerhöhung vom 8. Januar 1957 auf 120 Mill. DM eingebracht worden. Die starke Belastung der Bilanz hängt unmittelbar mit dem umfangreichen Bauprogramm des Unternehmens zusammen, das etwa 200 Mill. DM erfordert.

Zu den Investitionen heißt es, daß nach deren Durchführung das Anlagevermögen etwa 330 Mill. DM betragen werde, gegen 233 Ende 1956 und 144 Mill. DM Ende 1955. Der Finanzbedarf wurde durch mehrere Kapitalerhöhungen, ferner durch Bank- und andere Kredite, sodann durch Abschreibungen, nicht ausgeschüttete Gewinne und durch Rücklagen gedeckt. Gegenwärtig belaufen sich diese Kredite auf mehr als 100 Mill. DM, davon 68 Mill. kurzfristige und 14 Mill. mittelfristige Bankgelder. Zur Zeit schweben Verhandlungen für weitere Kredite und der Plan, einen Teil der kurzfristigen Verschuldung durch die schon angekündigte 8prozentige Teilschuldverschreibung abzulösen.

über den Geschäftsverlauf ist zu berichten, daß sich die Produktion 1956 nur noch um 7 (37,5) v. H. gegenüber dem Vorjahr hob; dabei wurden 64 872 (58 456) Personen- und Kombiwagen und 21 274 (21 920) Lkw gefertigt, zusammen 86 146 (80 376). Der Exportanteil blieb bei 42 v. H. Der Verkauf importierter Fahrzeuge ausländischer Ford-Gesellschaften habe sich gut entwickelt, vermerkt der Bericht. Für das laufende Jahr rechnet die Verwaltung mit einer guten Entwicklung und einer Erhöhung der Produktion. – In der Bilanz sind die Anlagen mit 182 (110) und Vorräte mit 107 (74) Mill. DM aktiviert, bei 18,5 (7,2) Mill. DM Warenforderungen und 10,2 (14,8) Mill. Forderungen an Ford-Gesellschaften. (HV 27. September; AR-Vors. Dr. C. W. Hauss; Vorst.-Vors. Erhard Vitger). r l t.