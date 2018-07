Der Bundesverband des privaten Bankgewerbes hat sich nach seiner Jahresversammlung gegen eine Aufwertung der D-Mark und ebenso gegen eine Erweiterung der Bandbreite der Devisennotierungen ausgesprochen. Es ist die erste offizielle Stellungnahme eines der großen wirtschaftlichen Spitzenverbände zu diesen Fragen und wird darum auch im Ausland Beachtung finden. In dem gleichzeitig ausgegebenen Geschäftsbericht formuliert der Verband seine Ansichten allerdings viel vorsichtiger. Er spricht von der Notwendigkeit sorgfältiger Überlegung und „gemeinsamer Anstrengungen“. Wollte man mit der präzisen Ablehnung den Zustrom der spekulativen Auslandgelder eindämmen helfen?

Die zur Erleichterung der Schwierigkeiten unserer EZU-Partner vom Verband vorgeschlagenen Maßnahmen versprechen keine entscheidende Wirkung. Gewiß sollten wir unsere Auslandschulden verstärkt vorzeitig abzahlen, und zwar energischer als bisher. Aber die Masse unserer Auslandschulden liegt im Hartwährungsgebiet; verstärkte Tilgung nur im Weich Währungsgebiet bedürfte des Einverständnisses der Gläubiger in harten Währungen. Der Vorschlag auf Abbau unserer Finanzzölle ist bei der Etatslage des Bundes unrealistisch. Vom privaten Kapitalexport halten die Bankiers mit Recht nicht viel. Der Vorschlag, ein Ministerausschuß der OEEC möge sich mit strengerer Bekämpfung der Inflationsgefahren beschäftigen, läßt sich hören. Doch können und werden die Länder Europas mit Maßnahmen zur Beseitigung der jetzigen Spannungen im EZU-System nicht warten, bis später eine Koordination der Währungs-, Finanz- und Wirtschaftspolitik Wirklichkeit werden könnte.

Im Geschäftsbericht wendet der Bankenverband sich gegen die Mindestreservepolitik der Notenbank und schlägt vor, die Steuerung ausschließlich mit der Offenmarktpolitik vorzunehmen. Die volkswirtschaftliche Leistung der Banken, die sich in ihrer Kreditgewährung der restriktiven Linie der Notenbank voll eingefügt haben, muß anerkannt werden. Aber haben nicht die Mindestreserven (zusammen mit den Rediskontlinien) gleichsam als „Dolch im Gewande“ ein wenig zu dieser volkswirtschaftlichen Orientierung der Kreditpolitik der Banken beigetragen? Auch bedürfte es wohl noch weiterer Prüfung, ob bei unseren Verhältnissen die Offenmarktpolitik allein; ausreichen würde, und ob der Riesenblock dieser Papiere, der bei Wegfall der Mindestreserven noch größer wäre, als jetzt mit fast 6 Mrd., nicht auch Gefahren in sich trüge.

Der Bankenverband weist ja selbst auf die Gefahren hin, die jetzt in der Gleichzeitigkeit der Verflüssigung, einmal aus den Devisenüberschüssen und zum andern aus dem Abbau des Juliusturms, bestehen. So erklärt er in dem Bericht, die gesamtwirtschaftliche Stabilität könne nur gewahrt werden, wenn die Bundesausgaben, zu deren Deckung der Juliusturm in Anspruch genommen werden mußte, durch Einsparungen an anderen Etatstellen gedeckt würde. Unter den obwaltenden Umständen ist diese Forderung unrealistisch. Um so mehr muß die Wirtschaftspolitik darauf bedacht sein, die Devisenüberschüsse zu verringern und das Instrumentarium der Notenbank scharf zu halten.

Der Bankenbericht, dem man in vielen Einzelheiten nachdrücklich zustimmen muß, wird in andern Fragen die Diskussion kräftig anregen. Unterstreichen müssen wir seine Kritik, der Staat habe bis heute der Notenbank die ganze Last und Verantwortung für den Konjunkturausgleich zugeschoben, durch sein tatsächliches Verhalten aber gleichzeitig den Erfolg der Notenbankpolitik durchkreuzt. Wenn weiterhin eine gleichgewichtige Wirtschaft mit optimalem Wachstum bei stabilen Preisen angestrebt werden soll, muß die Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik des Bundes künftig eindeutig und klar auf diese bisher von der Notenbank innegehaltene und verwirklichte Linie gerichtet sein. Friedrich Lemmer