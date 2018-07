GK, München

Den zahlreichen Münchner Jugendklubs hat sich jetzt ein neuer hinzugesellt: die „Junge Welle“, deren zwei Dutzend Mitglieder sich vorwiegend mit dem Sammeln seltsamer Geräusche beschäftigen. Isarrauschen und Grillengezirp, den Lärm des Straßenverkehrs oder den Glockenschlag der Frauenkirche bannen die Klubmitglieder – meist Schüler im Alter von 13 bis 20 Jahren – auf Tonband. Ein Prachtstück ihrer Sammlung: das unnachahmliche Geräusch, das beim Anzapfen eines Bierfasses entsteht. Die Ausbeute ihrer Jagden auf alles Akustische verwerten sie zur Untermalung von Hörspielen, die sie in ihrer Freizeit selbst „herstellen“.

Als Tonstudio, Vereinslokal und technisches Labor dient der Jungen Welle ein Gartenhäuschen am Rande der Stadt. Dort wohnt der 34jährige Rundfunkfachmann Gerd Nieckau aus Ostpreußen. Früher arbeitete er beim Jugendfunk des Königsberger Senders; jetzt fertigt er für einen in München stationierten amerikanischen Sender Schaltpläne und Programmtabellen. Aber ganz konnte er die Tonfängerei nicht lassen. Und weil sich immer, wenn er höchst privat mit einem Tonbandgerät durch die Gegend zog, scharenweise die Buben um ihn sammelten, kam ihm der Gedanke, die interessierte Jugend einfach mitmachen zu lassen. Gleichzeitig, so meinte er, könnte er damit einen persönlichen Beitrag zur Lösung des Halbwüchsigenproblems leisten. Nach und nach sammelte sich so eine Gruppe eifriger junger Funkleute um ihn. Es versteht sich, daß sie auch funkgerecht aufgeteilt wurde, in „Reporter“, „Cutter“, „Techniker“ und „Aufnahmeleiter“. Nieckau, der als Chef dieses Rundfunkteams ein freundschaftlich-strenges Regiment führt, legt die Termine für Aufnahmen, Schnitt, Proben und Sendezeit fest.

Nun ist freilich das Reiten auch dieses Steckenpferdes mit einigen Unkosten verbunden. Mikrophone, Tonbänder, Ersatzteile – das übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der mit einem spärlichen Taschengeld bedachten jungen Leute. Aber außer wohlwollender Anerkennung hat der Klub von staatlichen oder städtischen Stellen noch nichts bekommen. Indes hat eine deutsche Rundfunkstation zu erkennen gegeben, daß sie nicht abgeneigt sei, eine fertige Sendung des Klubs abzunehmen. Das würde natürlich die kühnsten Erwartungen der Jungen übertreffen.

Übrigens hat die Junge Welle auch schon Kontakt mit dem Ausland aufgenommen. Nach Dallas in Texas, wo die Zentrale der Tonband-Fans aus aller Welt ist, ging kürzlich das Band einer einstündigen Sendung über München. Es liegt dort im Archiv neben Aufnahmen australischer, japanischer und amerikanischer Tonband-Klubs. Den Freunden in Texas hat die Aufnahme vom Münchner Oktoberfest gleich so gut gefallen, daß sie als Zeichen der Anerkennung zwei Dutzend original „Levy-Strauss-Blue-Jeans“ – genietete Röhrlhosen aus blauer Leinwand – stifteten. Für den internationalen Tonband-Verkehr haben die Münchner selbstverständlich auch einen Klubnamen: Munich’s young soundcatchers – Münchens junge Tonfänger.