Die Hohe Behörde der Montan-Union hat in ihrem „5. Gesamtbericht über die Tätigkeit der Gemeinschaft“ neue Gedanken über die Kohlenwirtschaftspolitik entwickelt. Darin verlangt sie eine grundlegende Änderung der Einfuhrpolitik im Sinne einer Planung auf lange Sicht und eine systematische Bevorratungspolitik. Wir fragten einen der deutschen Erzeugervertreter im Beratenden Ausschuß bei der Hohen Behörde, EBV-Generaldirektor Helmuth Burckhardt, nach seiner Meinung zu den neuen Gedanken der Hohen Behörde. Bergassessor a. D. Burckhardt ist seit Bildung des Beratenden Ausschusses dessen Mitglied und war im ersten Jahr sein Präsident.

Frage: Was halten Sie von der offensichtlich beabsichtigten grundlegenden Änderung der Kohleneinfuhr-Politik im Sinne einer Planung auf lange Sicht?

Antwort: Damit meint die Hohe Behörde jedenfalls die künstliche Förderung von langfristigen Einfuhrverträgen für Amerika-Kohle. Dabei ging sie von der folgenden Überlegung aus: Der Kohlenimport der Gemeinschaft aus den USA ist in den letzten Jahren stark angestiegen und deckt seit eineinhalb Jahren über 10 v. H. ihres gesamten Steinkohlenverbrauchs. In der Zukunft ist mit noch höheren Kohlenimporten zu rechnen. Unter dem Eindruck der außergewöhnlich hohen Seefrachten, insbesondere nach der Suez-Krise, sucht man nach Wegen, um diese hohen Seefrachten herabzudrücken und damit die Amerika-Kohle zu verbilligen. In einigen Ländern hatte man schon vor der Suez-Krise solche Möglichkeiten der Verbilligung. des USA-Kohlenimportes gefunden. So importierte Deutschland z. B. weit über die Hälfte der USA-Kohle zu Seefrachtverträgen mit wesentlich günstigeren Bedingungen. In einigen anderen Ländern hatte man sich nicht so zeitig auf den langfristigen und damit billigeren USA-Kohlenimport umgestellt. Heute hat man jedoch den Vorteil langfristiger Verträge weitgehend erkannt. Durch die in vielen Ländern vorhandenen langfristigen Einfuhrverträge ist die USA-Kohle auf Jahre hinaus zu einem beständigen Element in der Kohlenversorgung der Montan-Union geworden. Es ist aber gefährlich, den Abschluß langfristiger Verträge künstlich zu forcieren, und zwar aus folgenden Gründen:

Die USA-Kohle ist eine geradezu ideale Ergänzung der aus verschiedenen Gründen unelastischen heimischen Kohle. Die USA-Kohle ist in der Lage, den Spitzenbedarf zu decken, und ein Teil von ihr sollte auch in der Zukunft ruhig diese Funktion erfüllen. Das ist keineswegs das Ergebnis dirigistischer Eingriffe in den Markt. Der USA-Kohlenimport ist so elastisch, daß er sich jeweils nach den erzielbaren Marktpreisen ausrichtet, wobei weniger die USA-Kohler.preise fob Hampton-Roads schwanken, sondern vielmehr die Seefrachten. In Zeiten starker Nachfrage nach Importkohlen ist es bisher stets gelungen, jeden Bedarf zu decken, wenn auch natürlich zusteigenden Seefrachten. In Zeiten nachlassender Nachfrage wird der Transport von USA-Kohle während der schlechteren Preise auch zu einem schlechteren Geschäft und läßt nach.

Wenn man nun den Abschluß langfristiger Verträge künstlich forciert, nimmt man der USA-Kohle künstlich ihre Eigenschaft als ideale Ergänzung der europäischen Kohlenproduktion und wälzt ebenso künstlich die Nachfrageschwankungen auf die Eigenproduktion der Gemeinschaft ab, mit allen ihren ungewünschten Folgen wirtschaftlichen und sozialer Art. Außerdem weiß kein Mensch, wie sich die Kohlenfrage jeweils entwickeln wird. Wenn sie vorübergehend einmal etwas nachläßt, wie wir das gegenwärtig erleben, kann man sehr leicht auf solchen langfristigen Verträgensitzenbleiben. Wenn man diese noch in irgendeiner Form forciert, geht das zu Lasten der heimischen Kohle. Der freie Markt läßt sich nicht fesseln. Es genügt z. B. ein leichtes Überangebot in Frachtraum, um die Tagesfrachten weit unter die Frachten der langfristigen Verträge absinken zu fassen. Das können wir gerade jetzt beobachten.

Frage: Hat die Hohe Behörde Wege vorgeschlagen, wie die Nachteile für die heimische Kohlenförderung vermieden werden können?

Antwort: Ja. Die Hohe Behörde geht von der Vorstellung aus, daß eine konjunkturgerechte Lagerpolitik es den Kohlenerzeugern erleichtern könnte, die Schwankungen der Nachfrage auf sich zu nehmen. Ich habe schon gesagt, daß die ganze Ausgangsstellung der Kohlenpolitik m. E. nicht richtig ist. Dadurch kommt der Lagerpolitik eine Bedeutung zu, die sie normalerweise gar nicht hat. Die technischen Einrichtungen, um etwa 15 bis 20 v. H. der Kohlenproduktion auf Halde zu nehmen, sind vielfach nicht vorhanden. In jedem Fall ist die Lagerung aber sehr teuer. Wie und von wem dieses Kapital aufzubringen ist, hat die Hohe Behörde noch nicht gesagt. Sie spricht von „geeigneten Maßnahmen“, unter denen man sich alles und nichts vorstellen kann. Meines Erachtens kommt es innerhalb der Gemeinschaft zunächst einmal darauf an, alles verfügbare Kapital für die Steigerung der Eigenproduktion zu mobilisieren und zusätzliche Belastung der heimischen Produktion mit der Finanzierung einer künstlich erzwungenen Lagerung von Import- oder heimischer Kohle zu vermeiden.