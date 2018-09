I. P., Mailand

Ein unscheinbares Buch aus einem unbedeutenden Provinzverlag und von einem dem großen Publikum unbekannten Autor hat nicht nur in wenigen Monaten die zweite Auflage und spaltenlange Kritiken in Italiens bedeutendsten Tageszeitungen erreicht, sondern droht die Welt der Familien mit schulpflichtigen Sprößlingen, also gut zwei Drittel der Bevölkerung, in Aufruhr zu versetzen.

Professor Breccia von der Mailänder Universität ist der Autor dieses Buches, das den Titel „Die durchgefallenen Lehrer“ trägt. Als langjähriges Mitglied staatlicher Prüfungskommissionen hat der Professor, gestützt auf seine persönlichen Erfahrungen, eine Sammlung von Stilblüten und verkehrten Antworten zusammengestellt, die er bei eben diesen staatlichen Prüfungen der Aspiranten für die Lehrstühle in italienischen Ober- und Mittelschulen zu hören bekam.

Dies wäre an sich nicht weiter aufregend: immer und überall hat es Leute gegeben, auch Leute mit Doktortitel, die den an sie gestellten Aufgaben nicht gewachsen waren, und die Lektüre ihrer irrigen Antworten würde dem Leser, je nach Veranlagung, höchstens ein melancholisches oder schadenfrohes Lächeln entlocken.

Der springende Punkt der ganzen Angelegenheit aber und der Grund der öffentlichen Unruhe ist die Tatsache, daß alle diese – milde ausgedrückt „ungeeigneten“ – Kandidaten, die also zum Beispiel, auf die Frage, wer der Gründer des Jesuitenordens war, „Labriccia“ geantwortet hatten oder Emile Zola für einen großen italienischen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts ansahen und der wichtigsten Schlacht des zweiten punischen Krieges den Namen „Minotaurus“ gaben – ganz abgesehen von fürchterlichen grammatikalischen und stilistischen Schnitzern in den schriftlichen Prüfungsarbeiten – daß diese „durchgefallenen Lehrer“ wegen der großen Not an qualifizierten Lehrern fortfahren zu unterrichten.

Nach Ansicht Breccias und anderer ernsthafter Kritiker müßte jeder Schulreform eine gründliche Revision der Lehrerausbildung vorangehen. In Italien nämlich genießt der Lehrer von Ober- und Mittelschulen keine besondere, auf seinen Beruf vorbereitende pädagogische Ausbildung. Nach vollendetem Universitätsstudium und obligatorischer Promotion zum Doktor kann sich der angehende Lehrer zuerst als Hilfskraft bei einer Schule bewerben, bis er die ersehnte cattedra, den festen Lehrstuhl für sein Fach, erlangt.

Doch bis es so weit ist, vergehen Jahre, die ihn oft in jedem neuen Schuljahr (das in Italien im Oktober beginnt und im Juni endet) in einer anderen Schule sehen, und die gespickt sind mit concorsi, jenen sich immer wiederholenden Staatswettbewerben um die vakant gewordenen Lehrstühle. Neben der Allgemeinbildung und den Fachkenntnissen gilt bei der endgültigen Zuerkennung einer solchen festen Lehrstelle an Mittel- oder Oberschulen auch ein kompliziertes Punktsystem, in dem Kriegsteilnahme, Verwundungen, Orden, Partisanentätigkeit und dergleichen mitberechnet werden.

Inzwischen haben die Politiker versucht, Zwischenlösungen dadurch zu schaffen, daß Hilfslehrer mit soundsoviel Dienstjahren automatisch mit einem Lehrstuhl „beauftragt“ werden, und alle Vergünstigungen und Vorrechte der ordnungsmäßig bestallten Lehrer genießen. Praktisch laufen diese neuen Verordnungen – und das ist der Refrain der Kritiken, die sich jetzt nach Erscheinen des Buches von Professor Breccia wieder besonders laut erheben – auf eine Sanktionierung der „durchgefallenen Lehrer“ hinaus, während sie die durch Arbeit und Kenntnisse zu ihrem Lehrstuhl gekommenen Kandidaten benachteiligen und auf eine gefährliche Weise weiter die Substanz des Lehrerstandes verdünnen.