Die Abschlüsse der Brauereien bringen für das Geschäftsjahr 1955/56 überwiegend Dividendenerhöhungen. Das konnte erwartet werden, denn schon die allgemeine Ausstoßerhöhung bietet eine Grundlage für die Ertragsbesserung, aber darüber hinaus ist auch das Geschäft in alkoholfreien Getränken überwiegend besser gewesen. Dennach war die Entwicklung nicht ganz einheitlich, dem einige Gesellschaften müssen immerhin von einer leichten Rückläufigkeit des Bierausstoßes oder des Absatzes an alkoholfreien Getränken berichten. Es sagt auch schon einiges, wenn Gesellschaften mit einer gewissen Genugtuung feststellen, daß die Vorjahrsumsätze erhalten geblieben sind. Das überdurchschnittliche Ansteigen des Absatzes als Flaschenbier hat angehalten, aber es wird heute nicht mehr mit bedauernden Kommentaren begleitet. Inzwischen hat man sich nämlich auf ein weiteres Ansteigen des Flaschenbierabsatzes eingestellt und schaffte hierfür die notwendigen Voraussetzungen in den Produktionsbetrieben sowie in den Niederlagen.

Der Flaschenbierabsatz erweist sich als besonders stark umsatzsteigernd. Mit dem Flaschenbier werden nicht nur neue Absatzmöglichkeiten erschlossen, sondern auch die Umsatzwerte steigen stärker als beim Faßversand. Übrigens haben die Gaststätten jetzt ebenfalls die umsatzfördernden Einflüsse des Flaschenverkaufs über die Straße und noch mehr des Flaschenausschanks in den lokalen erkannt. Der flaschenweise Ausschank in den Lokalen erweist sich nicht nur umsatzmäßig als ein Fortschritt, sondern er verringert auch die Kosten und Verluste, die am Zapfhahn entstehen.

Man wird aber die Dividendenerhöhungen nicht immer als ein Ertragsfortschritt des abgelaufenen Jahres allein ansehen können, sondern sie werden nicht zuletzt auch dadurch mitbestimmt, daß sich die Verhältnisse bei den Gesellschaften weitgehend konsolidiert haben und man deswegen auch an eine bessere Ertragsbeteiligung der Aktionäre denken kann und muß. Künftig könnten neue finanzielle Anforderungen an die Gesellschaften gestellt werden, und dann muß man sich an die Aktionäre wenden. Das wiederum setzt eine Zufriedenheit der Aktionäre voraus. Charakteristisch für die Dividendenerhöhungen ist denn auch die Tatsache, daß nicht die hohen Dividendensätze weiter aufgestockt werden, sondern daß die bisher zurückgebliebenen Sätze nachziehen. Einige Kapitalerhöhungsbeschlüsse, die sich überwiegend auf genehmigtes Kapital erstrecken, dienen bereits einer Vorsorge für den zukünftigen Kapitalbedarf, der nicht nur durch die Betriebsausweitungen hervorgerufen wird, sondern bei dem auch die Ausdehnung auf die Herstellung alkoholfreier Getränke und noch weit stärker das weitere Vordringen in Gaststätten oder Hotelbetrieben eine Rolle spielt.

Bisher haben 136 Gesellschaften ihren Abschluß für 1955/56 veröffentlicht. Von diesen Gesellschaften hat reichlich die Hälfte ihren Dividendensatz gegenüber dem Vorjahre um bis zu zwei v. H. erhöht. Weitere drei Gesellschaften haben die Dividendenzahlung wieder aufgenommen, bezeichnenderweise sofort mit fünf bis sechs v. H. Lediglich eine Gesellschaft hat ihren Dividendensatz um ein Prozent ermäßigt. Bei acht Gesellschaften ist über die Gewinnverwendung in den Pflichtveröffentlichungen nichts mitgeteilt worden. Ein Teil dieser Gesellschaften wird sicherlich auch eine Dividendenerhöhung vorgenommen haben. 37 Gesellschaften haben ihren vorjährigen Dividendensatz aufrechterhalten, und zwölf Gesellschaften haben wieder einen dividendenlosen Abschluß vorgelegt. Weitere fünf Gesellschaften gleichen ihre Erfolgsrechnung durch Organschaftsabrechnung aus. Insgesamt haben also fast zwei Drittel aller in Frage kommenden Gesellschaften ihre Ausschüttungen erhöht. G. Pl.