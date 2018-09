Die ersten Ergebnisse der großen Handwerkszählung vom vergangenen Jahr liegen vor. Danach ist im großen und ganzen der wirtschaftliche Aufschwung auch am westdeutschen Handwerk nicht vorübergegangen. Der handwerkliche Umsatz hat sich im Durchschnitt seit 1949 um rund 140 v. H. gesteigert. 1949 ist deshalb als Vergleichsjahr gewählt worden, weil in jenem Jahr die letzte Totalerhebung im Handwerk durchgeführt wurde. In den Zwischenjahren standen nur Repräsentativerhebungen zur Verfügung.

Den ersten Ergebnissen der Handwerkszählung, die jetzt das Bundesministerium für Wirtschaft bekanntgab, liegen allerdings nur die Zahlen von sieben Ländern zugrunde. Man darf jedoch annehmen, daß die Ergebnisse der noch fehlenden drei Länder das Gesamtergebnis nicht wesentlich verändern werden. Einen negativen Eindruck rufen nur die Betriebszahlen im Handwerk hervor: Seit 1949 hat nämlich die Zahl der westdeutschen Handwerksbetriebe um 13 v. H. abgenommen, womit also bewiesen ist, daß ein erheblicher Teil von Handwerksbetrieben in den vergangenen sieben Jahren das Rennen aufgegeben hat. Es wäre aber falsch, daraus schließen zu wollen, daß unser Handwerk auf einem absterbenden Ast säße. Die Gesamtzahl der im Handwerk Beschäftigten hat nämlich in der gleichen Zeit um 18 v. H. zugenommen. Der schon seit einigen Jahrzehnten andauernde Prozeß der Bildung besserer Betriebsgrößen setzt sich demnach fort. 1949 betrug die Durchschnittsgröße im Handwerk – immer bezogen auf die sieben Länder – 3,4 Beschäftigte, dagegen 1956 schon 4,6. In einigen Ländern liegt sie sogar schon bei fünf Beschäftigten je Handwerksbetrieb. Es werden vermutlich die kleinen Handwerksbetriebe, vielfach auch die Ein-Mann-Betriebe unter jenen sein, die das Rennen aufgegeben haben. Zum andern spiegelt sich in diesen ersten Zahlen auch der ständige Strukturwandel.

Bemerkenswert sind die großen Unterschiede, und zwar nicht nur von Branche zu Branche, sondern auch von Gebiet zu Gebiet. Die Zunahme der Beschäftigten schwankt zum Beispiel zwischen 6,5 (Schleswig-Holstein) und 26,2 v. H. (Baden-Württemberg). Noch größer sind die Unterschiede in der Umsatzentwicklung. Auch hier liegt Baden-Württemberg an der Spitze mit einer Steigerung von 190 v. H. gegenüber 1949. Dann folgt Rheinland-Pfalz mit 169 v. H., Bayern mit 138 v. H., während Bremen an letzter Stelle mit nur 83 v. H. liegt. Sieht man sich ein einzelnes Land näher an, überrascht ebenfalls die große Unterschiedlichkeit innerhalb dieses Landes. Es gibt in ein und demselben Land Kreise mit einer beachtlichen Umsatzausweitung und andere, die erheblich zurückgeblieben sind. Die bis jetzt vorliegenden statistischen Unterlagen reichen noch nicht zu einer Erklärung aus. Es kann sein, daß in diesen Kreisen bestimmte Handwerkszweige stark vertreten sind und damit das Gesamtergebnis beeinflussen; es kann aber auch sein, daß tatsächlich bestimmte Gebiete mit der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung nicht Schritt gehalten haben. Man wird daher die weiteren Ergebnisse mit großer Sorgfalt studieren müssen, um wichtige Schlüsse über die weitere Entwicklung des Handwerks zu gewinnen. td