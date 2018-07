In allen nur denkbaren Variationen wird heute die Binsenwahrheit ausgesprochen, daß wir ein total verarmtes Volk seien, das heißt also doch wohl: daß wir uns mit einem sehr, sehr niedrigen Lebensstandard abzufinden (oder darauf einzurichten) haben ...

Bettler dürfen nicht wählerisch sein, wie ein englisches Sprichwort sagt, und arme Leute können nicht alles haben, was sie wohl brauchten und wünschten. Arm sein, heißt knapp versorgt sein: nicht Bedarf und Wunsch, sondern die Bemessung der Einkommen und ihre Relation zu den Preisen werden darüber entscheiden, was gekauft werden kann. Daß ein sozialer Ausgleich erfolgen muß, zugunsten jener, die sich aus eigener Kraft nicht den notwendigsten Lebensbedarf sichern können, ist dabei eine Selbstverständlichkeit. Ebenso selbstverständlich aber ist, daß die Mittel hierfür nur durch Abzweigungen aus anderen Einkommen zu beschaffen sind, also Steuern, und daß eine steuerliche Überbelastung immer ein gefährlich Ding sein wird. E. T.