Es ist unbillig, einen Mann nur deshalb mit 10 000 DM Prozeßkosten zu belasten, weil ein neues Gesetz eine neue Rechtslage geschaffen hat“, sagt Rechtsanwalt Dr. Wörmer in Harburg. Dr. Wörmer denkt dabei an seinen Mandanten, den jetzt 46jährigen Harburger Tischler Richard Trampenau, den er seit 1933 im Kampf gegen staatliches Unrecht vertritt.

Trampenau war am 28. Februar 1933 vom Sondergericht Hannover wegen angeblichen Mordversuchs unschuldig zum Tode verurteilt worden. (Siehe DIE ZEIT vom 6. Oktober 1955: „Das Recht des Bürgers.“) Zehn Minuten vor dem Hinrichtungstermin wurde damals die Vollstreckung des Urteils ausgesetzt; Trampenau wurde zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt. Zwölf Jahre saß er danach im Zuchthaus Celle. Unschuldig. Beim Einmarsch der Amerikaner 1945 wurde er frei. Frei sprach ihn schließlich im November 1948 im Wiederaufnahmeverfahren auch das Schwurgericht Hannover, das ihm überdies nach dem Gesetz über „die Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochenen Personen vom 20. Mai 1898“ einen Anspruch auf Entschädigung aus der Staatskasse zuerkannte.

Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht bewilligte ihm der niedersächsische Minister für Justiz daraufhin am 22. August 1949 eine Entschädigung von 38 575,35 Reichsmark, „zum Ausgleich des durch die Strafvollstreckung erlittenen Vermögensschadens, nämlich entgangene Arbeitslosenunterstützung, Entschädigung von Lohn und für verminderte Erwerbsfähigkeit, abzüglich der ersparten Verpflegungskosten“. Die Reichsmarksumme wurde auf 3857,54 DM abgewertet. 3857 Mark für 4167 qualvolle Zuchthaustage in Celle!

Gegen diese „Entschädigung“ erhob Trampenau Klage und forderte vom Land Niedersachsen 35 000 DM nebst 4 Prozent Zinsen seit Jahresbeginn 1949. Er beantragte weiter, das Land zur Ersetzung aller weiteren Schäden zu verurteilen, die durch die unschuldig erlittene Strafhaft und die in dieser Zeit erlittenen Mißhandlungen entstanden sind. Damit begann ein Rechtsstreit, der heute noch nicht zu Ende ist.

Trampenaus Klage wurde 1952 abgewiesen, weil sich das Land Niedersachsen nicht als die richtige Beklagte fühlte: Es handle sich um eine „Schuld des Reiches“, entgegnete es. Das Bundesgericht gab der Revision Trampenaus statt. Wieder vor dem Landgericht Lüneburg, beantragte Trampenau dann in Abänderung seines ursprünglichen Antrages, das Land auf Zahlung eines Schmerzensgeldes nebst Zinsen zu verurteilen. „Nachts wurde ich in Celle gezwungen, die Kleider auszuziehen, ich wurde von den Zuchthausbeamten geschlagen und mit dem Gesicht gegen die Wand gestoßen“, erzählt er. Noch heute zittert alles an ihm vor Erregung, wenn er an diese Zeit denkt. Er zeigt seine Beine, die von Wanzenbiß-Narben übersät sind. Manchmal brechen diese Wunden wieder auf – üble Andenken an eine völlig verseuchte Zelle. „Nicht tausend, hunderttausend Wanzen liefen darin herum“, erinnert sich der Harburger Tischler.

Auch seine erneute Klage wurde abgewiesen. Nun gab es einen neuen Grund für das Gericht: Das Bundes-Entschädigungsgesetz war in Kraft getreten. Das Gericht vertrat die Auffassung, „nach Inkrafttreten des BEG sei der ordentliche Rechtsweg unzulässig geworden. Der Kläger könne nun seine Rechte nach dem BEG geltend machen.“ Die Kosten des Rechtsstreites wurden Trampenau auferlegt. „Sie hatten doch Armenrecht“, hält man ihm entgegen. Trampenau lacht bitter: „Was heißt schon Armenrecht? Wenn ich verliere, muß ich doch bezahlen!“