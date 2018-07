Syrische Krise: Mit Waffensendungen (per Flugzeug) nach Jordanien bekundete die amerikanische Regierung ihren festen Entschluß, weiteren sowjetischen Infiltrationsversuchen im Nahen Osten entgegenzutreten. Acht Transportflugzeuge brachten die Waffen, hauptsächlich Maschinengewehre und leichte Feldgeschütze, nach der jordanischen Hauptstadt Amman. – Die syrische Regierung beschloß, in den Nachbarländern Libanon, Jordanien, Irak und Türkei, anzufragen, ob man dort tatsächlich einen syrischen Angriff befürchte. England und Frankreich verfolgen die amerikanischen Schachzüge im Nahen Osten nicht ohne eine gewisse Schadenfreude, weil sie in dem amerikanischen Vorgehen gegen Syrien eine nachträgliche Rechtfertigung ihres von den Amerikanern mißbilligten und an dem amerikanischen Einspruch gescheiterten Suez-Unternehmens im vorigen Herbst sehen. Moskau wiederholte in einer langen Note sein Angebot gemeinsamer Schritte zur Befriedung des Nahen Ostens. Doch bezweifeln die Westmächte angesichts der fortlaufenden östlichen Waffenlieferungen die Aufrichtigkeit dieser Vorschläge, Waffenlieferungen allein (westliche oder östliche) bedeuten zwar noch keinen Krieg, aber ebensowenig erleichtern sie die Beilegung der syrischen Krise.

Verlegte Abrüstung: Nach fast sechs Monaten und insgesamt 157 Sitzungen tat sich der in London zusammengetretene UN-Abrüstungsausschuß vertagt, ohne einen Termin für die Fortsetzung der Gespräche festzulegen. Die Verhandlungen waren auf einem toten Punkt angelangt, nachdem der sowjetische Chefdelegierte Sorin alle westlichen Kompromißangebote abgelehnt, selbst aber keinen neuen Gegenvorschlag unterbreitet hatte. Die Abrüstungsdebatte wird nun voraussichtlich vor das Forum der UN-Vollversammlung getragen, wo die Sowjets größere Unterstützung für ihre Abrüstungspläne zu finden hoffen als im Londoner Fünfmächteausschuß.

*

Moskauer Nein zur Wiedervereinigung: Der Kreml hat nach beinahe vier Monaten das Memorandum der Bundesregierung vom 20. Mai zur Frage der deutschen Wiedervereinigung beantwortet. In ihrer Note unterstützen die Sowjets den Vorschlag Ulbrichts, die Wiedervereinigung durch einen Staatenbund zwischen der Bundesrepublik und der DDR vorzubereiten, und fordern von neuen, daß die Bundesrepublik die NATO – Politik aufgebe. Unverblümter als je zuvor gehen die Sowjets über alle Bonner Vorschlage zur Wiedervereinigung hinweg und stellen sich nachdrücklich hinter das Ulbricht-Regime. Die russische Note wurde in Bonn von der Regierungskoalition wie von der Opposition abgelehnt. Es ist fraglich, ob die Bundesregierung nach diesem unumwundenen Nein der Sowjets den Notenaustausch mit Moskau über die Wiedervereinigung fortsetzen wird,

*

Handschlag Warschau – Belgrad: Parteisekretär Gomulka und Ministerpräsident Cyrankiewicz besuchten Tito in Belgrad. Sowohl der jugoslawische Staatschef wie Gomulka bezeichneten die Oder-Neiße-Grenze als endgültige deutsch-polnische Grenze. Gefahren für den Frieden sieht Gomulka im „westdeutschen Militarismus und Revisionismus“ und in der westlichen Kolonialpolitik, Gegen diese Gefahren sei die „Solidarität aller sozialistischen Länder“ die beste Garantie. – Wichtiger als diese Ausfälle ist an der Begegnung Tito – Gomulka, daß Polen im Konzert der Mächte wieder eine Stimme hat. Vor der Oktober-Revolution hatte es nur „die Stimme seines Herrn“ in Moskau. Polens neue außenpolitische Bewegungsfreiheit macht die Herstellung diplomatischer Kontakte zwischen Bonn und Warschau immer dringlicher und Bonns Zögern in dieser Beziehung immer unverständlicher.

Sirius, 12. 9. 1957