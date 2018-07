H. W., Niebüll

Zum letzenmal konnten die Eisenbahnreiseiden zwischen den Nordseehäfen Hamburg und Esbjerg am vergangenen Montag in einem durchgehenden Zug fahren. Ob nur vorläufig zum letztenmal, entscheidet sich in den nächsten Wochen in den Amtstuben der deutschen Bundesbahn und der dänischen Staatsbahnen.

Als die Bundesbahn vor etwa fünf Jahren die Grenzstrecke zwischen Niebüll und Tondern stillegen wollte, kamen energische Proteste. Deutsche und dänische Wirtschaftsvertreter, vor allem das Fremdenverkehrsgewerbe, waren sich einig: Diese Maßnahme würde die jütische Westküste von vornherein in einen „toten Winkel“ drängen. Die Proteste waren erfolgreich. Die Bundesbahn setzte ihren Plan nicht in die Tat um. Im Gegenteil – sie verbesserte die Strecke an der Grenze. Besprechungen, Sitzungen, Absprachen folgten. Ihr Ergebnis war der „Westküsten-Expreß“, die erste direkte Verbindung zwischen dem größten deutschen und dem größten dänischen Nordseehafen.

Allerdings verkehrte das Zugpaar nur an den Sommerwo.chenenden und sollte vor allem eine Probezeit von drei Jahren bestehen. Das erste. Jahr schloß eindeutig mit einem Verlust ab. Auch als der Zug 1956 zum erstenmal ohne Umsteigen in Niebüll lief, stieg die Fahrgastzahl nicht an. Ebensowenig half 1957 die Ausschaltung eines Eilzuges auf derselben Strecke, der nur wenig langsamer, dafür aber zuschlagsfrei war. Es blieb doch beim alten. Durchschnittlich Fahrgäste konnten die Sorgenfalten der Eisenbahner, die ihr Defizit mit Steuergeldern decken müssen, nicht glätten.

Der nach dem Vorbild der „Arbeitsgemeinschaft Europa-Straße drei“ in diesem Frühjahr in Tondern gegründete Zusammenschluß deutscier und dänischer Westküstenstädte nahm die Aufrechterhaltung der Schnellzugverbindung Hamburg-Esbjerg trotzdem in sein vordringliches Programm auf. Nach seiner Ansicht wäre die Verbindung lebensfähig, wenn mehr für sie getan würde. Wie kann sie aber rentabel sein, wenn nicht einmal die Auskunft auf dem Hamburger Hauptbahnhof als schnellste Verbindung von der E.be zur jütischen Westküste die Westexpreß-Strecke ingibt? Auch die mit den Fährschiffen aus England in Esbjerg ankommenden Reisenden hatten auf ihrer Insel nie davon gehört.

Im Oktober treffen sich deutsche und dänische Eisenbahnvertreter wieder zur jährlichen Fahrplankonferenz. „Wir werden es uns mehr als zweimal überlegen, ob der Westküsten-Expreß am Leben bleibt“ haben sie schon jetzt geäußert. Aber eine Hoffnung gibt es noch: bessere Rentabilität durch bessere Werbung!