St., Elmshorn

Warenzeichen-Nummer 650 438, Atombombe, deutsche Eintragung steht seit neuestem im Warenzeichenregister verzeichnet. Diese Atombombe ist eine westdeutsche Eigenentwicklung, hat jedoch die Erfinder bisher weder mit internationalen Verträgen noch mit den Sicherheitsbehörden in Konflikt gebracht. Trotz des mächtigen scharlachroten Glutballs, der sie krönt, liefert sie keine Radioaktivität, sondern nur angenehmsten Duft. Sie stammt aus den Rosenschulen Kordes Söhne in Sparrieshop bei Elmshorn. Aus Südholstein, dem Mekka der deutschen und internationalen Rosenliebhaber, kommen die meisten deutschen Rosenneuheiten und weit über die Hälfte aller Rosenstämme und Okulierunterlagen.

Die Rosenzucht in Sparrieshop, neben einen kleineren Zuchtbetrieb in Uetersen die einzige in Westdeutschland, hat schon vor dem letzten Krieg verschiedene ihrer bemerkenswerten Neuheiten für den 18 Jahre geltenden Patentschutz angemeldet. Einige geschützte Rosenzüchtungen, die in den Vereinigten Staaten wie alle deutschen Patente und Warenzeichen enteignet wurden, buchen Kordes Söhne sogar auf Kriegsschadenkonto. Ihr erstes Nachkriegspatent nahm die Firma dann 1950 auf: „Kordes Sondermeldung“. Inzwischen hat sie neben einer erheblichen Anzahl von Warenzeichen schon wieder etliche deutsche Patente in München, eine ganzeReihe internationaler Patente Bern undviele „nationale“ in den verschiedensten rosenfreunclichen Ländern zwischen Los Angeles und Luxemburg schützen lassen. Nur England läßt keine Patentanmeldung für Rosen zu.

Die deutschen Vermehrer – die keine neuen Sorten schaffen, sondern nur fremde Züchtungen vermehren – stehen seit sieben Jahren in einen immer härter werdenden Abwehrkampf gegen das Patentwesen, obwohl die Rosenliebhaber und -anbauer im „Verein Deutscher Rosenfreunde“ sonst höchst kollegial miteinander verkehren. In der Patentfrage fühlt man jedoch die Dornen der edlen Blume. Da das Patentgesetz steht, opponieren die Rosenvermehrer durch ständige Einsprüche gegen neue Anmeldungen. Sie fürchten, daß es sonst bald keinerlei „freie“ Rosensorten mehr geben werde, die ohne Lizenzzahlung an die Züchter angebaut werden können. Das aber würde das Ende der Rosenvermehrung oder wenigstens einer rentablen Rosenvermehrung bedeuten. Tatsächlich stellt das Patentgesetz schon das bloße Okulieren und Vermehren patentierter Sorten ohne Lizenz unter Strafe – auch wenn eine Verkaufsabsicht nicht nachweisbar ist. Viele Betriebe kümmern sich freilich nicht darum Fortwährend laufen jedenfalls Schadenersatzklager. bei dem Münchener Patentamt ein, die oft auf erhebliche Summen lauten.

Andere Rosenvermehrer umgehen Lizenznahme oder Patent Verletzung durch eine nicht strafbare Methode, Neuzüchtungen zu verwerten: sie vermehren Sorten, die nur durch Warenzeichen geschützt sind, und bringen sie unter eigenen Namen in den Handel. Allerdings ist dieses Verfahren auch nicht übermäßig gewinnbringend. Denn für diejenigen Rosenstock-Käufer, Gärtner und Gartenamateure. die überhaupt gewillt sind, für Rosen Geld anzulegen, das Warenzeichen eine Qualitätsgarantie. Dieses Warenzeichen aber erwerben die neuen Sorten nicht von ungefähr.

Jede neugeschaffene Sorte, die der Züchter für aussichtsreich hält, muß in den deutschen, italienischen, schweizerischen und englischen Rosarien eine zweijährige Prüfung über sich ergehen lassen, bei der Blumen Wissenschaftler und Praktiker bis zu 100 Punkte vergeben dürfen. Die Blüte allein kann für Farbe, Form, Haltung und Duft bis zu 60 Punkte erringen. Der Rest wird auf das Gesamtbild, auf Wuchsfreudigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und ästhetische Wirkung der Knospe verteilt. Bei den scharfen Maßstäben der Gutachter bringt es selten ein Prüfling auf mehr als 80 Punkte. Sorten, die kein ausreichendes Zeugnis erhalten, werden von ihren Züchtern gar nicht erst in den Verkehr gebracht. Der Sortenname hat daher für jeden Kenner einen guten Klang. Namenlose. Sorten und Phantasienamen – mögen sich auch hinter ihnen geprüfte Sorten verbergen, die ihr Warenzeichen abgelegt haben – können keine Höchstpreise erzielen.

Die Zweijahresprüfung, die der Züchter finanziert, ist jedoch nur der Abschluß einer sechs- bis achtjährigen Arbeit an jeder neuen Sorte. Die Schöpfung beginnt damit, daß der Züchter in den Frühjahrs- und Frühsommermonaten zwei bis drei Monate lang täglich fünf oder sechs Stunden in seinen Glashäusern mit den künftigen Stammeltern neuer Rosensorten Kreuzungsversuche anstellt. Er geht von Stamm zu Stamm, schüttelt den Blütenstaub der einen Blüte in eine Glasschale, taucht die ihrer Staubgefäße beraubten Blüte der künftigen „Mutterpflanze“ in diesen Staub und befruchtet sie auf diese Weise. In Sparrieshop werden jährlich 7000, 8000 oder 9000 solcher Befruchtungen und Kreuzungen durchgeführt. Aus den Kreuzungen werden im folgenden Jahr viele Tausende neuer Stämme gezüchtet. Vier Fünftel werden bei der Zuchtwahl von vornherein verbrannt. Der Rest wird anschließend im Glashaus – später im Feld – okuliert, immer wieder ausgelesen und geprüft. Von den Tausenden der Kreuzungen eines Jahres überstehen nur zwei oder drei neue Sorten die scharfe Auslese

Die Lizenzgebühren sind, wenn die Sorte einschlägt, der einzige Lohn des Züchters für seine Mühe. Es ist kein Wunder, daß die Rosenzüchter unter diesen Umständen sehr scharf für die Aufrechterhaltung des Patentwesens und die Beachtung ihrer Patente und Warenzeichen kämpfen. „Sollen die anderen doch ihre eigenen neuen Sorten züchten und viele Hunderte oder Tausende von Arbeitsstunden dafür opfern und bezahlen!“ Das ist das Argument von Hermann Kordes gegen die „wilde“ Konkurrenz. Bis heute hat sich jedoch im Bundesgebiet noch kein neuer Rosenzüchter gefunden.