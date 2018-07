Die Angestellten mit einem Einkommen von mehr als 9000 bis 15 000 DM, die der Gesetzgeber für „schutzbedürftig“ gehalten und deshalb als angestelltenversicherungspflichtig erklärt hat, konnten sich laut Neuregelungsgesetz durch Abschluß einer Lebensversicherung bis zum 31. Mai 1957 von der Angestelltenversicherungspflicht befreien. Als der Bundestag in einerseiner letzten Sitzungen über die notwendige Verlängerung dieser Frist beriet, meinte der Abgeordnete Georg Schneider (CDU): „Wenn nun aber die Privatversicherungsunternehmungen mit der Zeit nicht ausgekommen sind, dann ist es nicht Aufgabe des Bundestages, die Frist zu verlängern, damit die privaten Versicherungsunternehmungen mit ihrer Arbeit fertig werden.“ Trotzdem ist der Bundestag so einsichtig gewesen, diese Frist durch das (am 27. Juli verkündete und im Bundesgesetzblatt vom 8. August veröffentlichte) Gesetz zur Änderung des Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes bis zum 30. September 1957 zu verlängern– und zwar ausschließlich wegen der neu von der Zwangsversicherung betroffenen Angestellten.

Diese brauchten doch längere Zeit für Überlegungen und Beratungen, um zu erkennen, ob für sie die Angestelltenversicherung oder die Lebensversicherung (mit der Möglichkeit der freiwilligen Fortsetzung einer bisherigen Angestelltenversicherung ganz nach eigenem Belieben) günstiger ist. In der ZEIT ist wiederholt Aufklärung darüber gegeben worden, welch große Ungerechtigkeiten sich gerade aus der radikalen Umgestaltung der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Art „Rentenversorgung“ (nach dem Zwangssparprinzip) ergeben können, Gerade Angestellte, die sich hoch freiwillig weiterversichert hatten, laufen Gefahr, daß von dem Beitrag von 105 DM jahrelang 91 DM ausschließlich für die jetzigen Rentenbezieher verwandt werden, während sie als freiwillig Weiterversicherte den gleichen Nutzeffekt mit einem Beitrag von nur 14 DM erzielen würden. Will sich ein Angestellter mit einem Einkommen bis zu 15 000 DM von der Angestelltenversicherungspflicht befreien, dann muß die Lebensversicherung (auf den Fall des Todes und des Erlebens des 65. oder eines niedrigeren Lebensjahres) mit einem Beitrag von 105 DM (der dauernd befreit, während bei dem jetzigen Umlagesystem mit einem ständigen Steigen der Angestelltenversicherungsbeiträge zu rechnen ist) spätestens am 30. September 1957 abgeschlossen sein. Mit einer nochmaligen Verlängerung dieses Termins durch den neuen Bundestag kann wohl nicht gerechnet werden. – Allerdings wäre es sinnvoller gewesen, die Befreiung von der Angestelltenversicherungspflicht bei Einkommen von mehr als 9000 DM durch eine Lebensversicherung dauernd zu ermöglichen.

Entgegen der in dem Artikel der ZEIT vom 15. August geäußerten Ansicht hat der Bundestag auch die Änderung durchgeführt, daß die Grenze für die Befreiungsmöglichkeit wegen Alters ebenfalls bis zum 30. September 1957 verlängert worden ist. Das bedeutet also, daß die Angestellten, die bis spätestens 30. September das 50. Lebensjahr vollendet haben, sich ohne Nachweis einer Ersatzlebensversicherung von der Angestellten? Versicherungspflicht befreien können. Diese Angestellten haben noch eine weitere Überlegungsfrist, denn der Antrag auf Befreiung muß spätestens bis zum 31. Dezember 1957 bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Berlin-Wilmersdorf, Ruhrstraße 2) gestellt sein. Diese Frist gilt auch für die Angestellten, die sich auf Grund einer spätestens am 30. September abgeschlossenen Lebensversicherung von der gesetzlichen Versicherung befreien wollen W. Heyn