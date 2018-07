Sh., Caracas, im September

Nach offiziellen Feststellungen sind 1956 in Venezuela insgesamt 1414 Neubohrungen durchgeführt worden, darunter 131 reine Aufschlußbohrungen, also sog. wild cats. Von diesen „wild cats“ haben sich mit 61 knapp die Hälfte als fündig erwiesen. Die meisten Neubohrungen, nämlich 465, sind von der Shell durchgeführt worden. Die Mene Grande Oil Co. (Gulf) folgt mit 353 und die Creole (Standard Jersey) mit 166 Neubohrungen. Im Zusammenhang mit der Ausweitung ihrer Operationen plant die Shell die Errichtung eines für Überseetanker erreichbaren Rohöl-Verladungshafens bei Punta Gorda am Eingang zum Maracaibo-See. Die geplanten Anlagen werden etwa 30 Mill. £ kosten und sollen in zwei Jahren fertiggestellt sein. Die anfängliche Verladungskapazität der Punta Gorda-Anlage wird etwa 35 Mill. t im Jahr betragen, so daß der weitaus überwiegende Teil der Shellproduktion im Maracaibo-Becken über Punta Gorda zum Versand gelangen kann.