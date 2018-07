Auf der HV der Siemens-Glas AG, Wirges/Westerwald, die am 20. September stattfindet, wird es voraussichtlich sehr lebhaft zugehen. Das Unternehmen hat Konkurs anmelden müssen und kein Aktionär weiß zur Zeit, wieviel seine Aktien noch wert sind. Das ist um so peinlicher, als die Verwaltung auf der HV im vergangenen Jahr noch einen betonten Optimismus zur Schau getragen hat. Schuld an dem Zusammenbruch ist einmal der harte Wettbewerb in der Glasindustrie, aber auch ein gewisses Versagen des inzwischen abgelösten Alleinvorstandes. Nunmehr wurde festgestellt, daß die Vermögenswerte zu hoch in der Bilanz eingesetzt waren – und das, obwohl der Wirtschaftsprüfer der Bilanz per 31. 12. 55 seinen Bestätigungsvermerk erteilt hat. Die Schutzvereinigung hat zu verschiedenen Tagesordnungspunkten Opposition angemeldet. Ihr geht es offensichtlich darum, die für die Verluste Verantwortlichen festzustellen.

Aktionäre, die ihren Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungszone haben, können auf Antrag einen Teil der einbehaltenen Kapitalertragssteuer zurückerstattet erhalten. Beim Abzug von 25 v.H. Kapitalerstragssteuer werden zehn v. H., bei 30 v. H. Kapitalertragssteuer 15 v. H. zurückgezahlt. Zuständig für den Erstattungsantrag ist das für den Schuldner der Kapitalerträge zuständige Finanzamt.