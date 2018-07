In den vielen Monaten, in denen DIE ZEIT unter der Überschrift „Gespräche am Bankschalter“ über Anlagemöglichkeiten auf dem Wertpapiermarkt berichtet, wurde noch niemals auf die Reederei-Aktien eingegangen, obwohl doch die Kurse der drei Reedereien, die für den Aktienhandel in erster Linie in Frage kommen, nämlich der Hapag, des Norddeutschen Lloyds und der Deutschen Dampfschiffsfahrtsgesellschaft „Hansa“, alle noch unter pari liegen. Ich weiß natürlich, daß bei der Hapag und dem Lloyd eine endgültige Kapitalbereinigung noch aussteht, aber sollten diese Papiere für den Anleger nicht doch interessant sein? Dr. W. K., München

Antwort: Schiffahrts-Aktien sind keine Papiere für Sparer, die neben Sicherheit noch eine möglichst gute (und gleichbleibende) Rendite wünschen. Die Schiffahrt ist konjunkturanfälliger als die meisten anderen Wirtschaftszweige. Zudem spielt sich der Wettbewerb nicht allein auf der wirtschaftlichen Ebene ab, sondern hier wirken im großen Maßstab nationale Prestige-Fragen mit, die das Risiko für den kleinen Anleger völlig unübersehbar machen. Unter diesen Umständen sind Reederei-Aktien für den Normalsparer wenig reizvoll. Nicht umsonst verzichteten die Investment-Gesellschaften bisher darauf, Schiffahrtswerte in ihre Fonds aufzunehmen! Die Besitzer deutscher Reederei-Aktien haben in der Regel an der Schiffahrt ein besonderes wirtschaftliches Interesse, das ihnen den Verzicht auf Dividenden erleichtert.

Um so größer war die Überraschung, als die Deutsche Dampfschifffahrtsgesellschaft „Hansa“, Bremen, vor einigen Wochen an ihre Aktionäre für das Geschäftsjahr 1956 eine Dividende von sechs v. H. ausschüttete, übrigens die erste seit 1943. Bei dieser Reederei hatte sich das Schifffahrtsbetriebsergebnis gegenüber 1955 um über 70 v.H. auf 38,84 Mill. DM erhöht. Es machte es nicht nur möglich, den Verlustvortrag aus dem Vorjahr (3,56 Mill.) abzubauen, sondern auch die Abschreibungsmöglichkeiten auszunutzen. Der Kurs der Aktien von etwa 83 v. H. betrifft noch das 2:1 zusammengelegte RM-Kapital. In DM müßte er also 166 v.H. lauten. Er liegt damit weit über dem Niveau jener Gesellschaften, die ebenfalls sechs v. H. ausgeschüttet haben.

Bei der Hapag ist wahrscheinlich im nächsten Monat mit der endgültigen Kapitalfestsetzung zu rechnen. Auf keinen Fall kann nach einer Äußerung des Vorstandes auf der letzten HV mit einer 1 : 1-Umstellung gerechnet werden. In Börsenkreisen wurde wiederholt eine Relation von 5:3 genannt, ohne daß sich die Verwaltung dazu geäußert hat. Das in der Bilanz per 31.12.55 ausgewiesene Kapitalentwertungskonto von 23,7 Mill. DM wird durch den Gegenwert einer Freigabe ausländischer Vermögenswerte eine nicht unbeträchtliche Ermäßigung erfahren. Außerdem dürfte der Verlust von 7,6 Mill. getilgt werden. Bei einem Schnitt von 5:3 würde der DM-Kurs umgerechnet 143 v. H. lauten, bei einem Schnitt von 5:4 nur 107,5 v. H., Großaktionär der Hapag ist die Schuchmann-Gruppe, die auf der letzten HV ein Kapital von 21,945 Mill. angemeldet hatte. Für die künftigen Kapitalverhältnisse wird das Schicksal der neuen 24,5 Mill. DM Aktien entscheidend sein, die aus dem Bankenkredit von 29,4 Mill. hervorgehen werden. (Der Kredit wird nach der Kapitalbereinigung zum Bezugskurs von 120 v. H. in Stammaktien umgewandelt.)

Beim Nordd. Lloyd dürfte der Kapitalschnitt nicht ganz so günstig wie bei der Hapag ausfallen. Wie sich hier die Verhältnisse entwickelt haben, läßt sich schwer sagen, weil die Bilanz für 1955 noch nicht vorliegt. Am 31.12.54 machte das Kapitalentwertungskonto noch 30,53 Mill. DM aus (bei einem AK von 45 Mill.). Es ist anzunehmen, daß die Reederei noch in diesem Jahr die Abschlüsse für 1955 und 1956 sowie die endgültige Kapitalbeteiligung vorlegen wird. Sowohl die Hapag als auch der Nordd. Lloyd haben über 25 Jahre keine Dividende mehr ausgeschüttet.