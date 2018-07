Wenn auch für die Börse die Bundestagswahl schon einige Tage vor dem 15. September praktisch entschieden war und alle Engagements auf einen eindeutigen Wahlsieg der bisherigen Regierungskoalition abgestellt waren, so blieb eine neuerliche, teilweise scharfe Aufwärtsbewegung in den Hauptwerten des Aktienmarktes zu Beginn dieser Woche nicht aus. Dabei wurden die bisherigen Höchstkurse dieses Jahres, die bei fast allen Papieren im Januar erreicht worden waren, um einige Punkte überschritten. Die Adenauer-Hausse Nr. 2 wurde also Wirklichkeit! Sie basiert auf folgenden Überlegungen: Für mindestens vier Jahre ist die Gefahr einer Sozialisierung der Grundstoffindustrie (oder einer „öffentlichen Kontrolle“, die wahrscheinlich noch schlimmer wäre), ausgeschaltet. Am Ende der Legislaturperiode des letzen Bundestages wurde eine Reihe von Kapitalmarktgutaciten vorgelegt, die darin übereinstimmten, daß die Sparförderung auf eine neue und breitere Grundlage gestellt werden muß. Durch Milderung der Doppelbesteuerung der Aktionäre sowie durch andere steuerliche Maßnahmen soll auch das Aktiensparen reizvoll gemacht werden. Außerdem besteht jetzt kein Hindernis mehr, die steuerlichen Voraussetzungen für die Ausschüttung von Gratisaktien zu schaffen.

Im Hintergrund dieser in den Gutachten enthaltenen Punkte taucht allerdings die große Frage auf: Hat der Bundeshaushalt noch Reserven für diese Erleichterungen? Wird der Finanzminister, wenn er wieder Schäffer heißen sollte, mit am gleichen Strang ziehen? Es gibt nicht wenige Leute, die daran zweifeln und die deshalb am Kapitalmarkt sehr vorsichtig operieren. Von dieser Seite wird auch nicht an nennenswerte Dividendensteigerungen geglaubt, eher an eine weitere Schrumpfung der Gewinnmargen durch höhere Löhne und durch eine Verschärfung des Wettbewerbs in einem sich verlangsamenden Konjunkturaufschwung.

Allerdings ist eine Konjunkturprognose zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon deshalb schwierig zu stellen, weil der Wahltermin nicht ohne Einfluß auf die Investitionspolitik der Industrie geblieben ist. In letzter Zeit sind die Investitionen rückläufig gewesen; offensichtlich wollte man in zahlreichen Gesellschaften die politische Entscheidung abwarten, Es kann also durchaus sein, daß jetzt manches wieder in Bewegung kommt, was nur vorübergehend gestoppt worden ist.

Eine der Voraussetzungen für die sowohl bei den Aktien als auch bei den festverzinslichen Papieren eingetretenen Aufwärtsbewegung ist die Flüssigkeit des Geldmarktes, die nicht zuletzt durch die Zuflüsse des Auslandes (aus der D-Mark-Spekulation) und durch die Exportüberschüsse eingetreten ist. Die Liquidität in der Wirtschaft führte gleichzeitig zu einem Abbau der als Liquiditätsvorsorge gedachten Beträge. Sie fließen teilweise in den Wertpapiermarkt; zusammen mit weiteren Ausländerkäufen (die Libka ist noch immer fest) haben sie am Tage nach der Wahl alle jene Beträge ohne Schwierigkeiten aufgesogen, die vom Berufshandel, aber auch von Teilen der Bankenkundschaft im Zuge der Gewinnsicherstellungen abgestoßen wurden. Auf diese Weise kamen ungewöhnlich große Umsätze bei weiter steigenden Kursen zustande.

Im Mittelpunkt der Nachfrage standen begreiflicherweise die Aktien der Schwerindustrie, die nunmehr vom Alpdruck der Sozialisierung befreit worden sind. Bei ihren Kursen bestand ein echter „Aufholbedarf“ gegenüber anderen Dividendenwerten. Außerdem rechnet die Börse mit steigenden Ausschüttungen (Hüttenwerk Oberhausen neun v. H.?), und mit einem raschen Fortgang der Rückentflechtung. Diese scheint bei der Kurssteigerung im Falle des GHH-Aktienvereins um etwa 14 Punkte eine wesentliche Rolle zu spielen. In Börsenkreisen hält man den Zusammenschluß von Hüttenwerk Oberhausen (155–167) und Bergbau Neue Hoffnung (1461/2–161) nur für den ersten Akt der GHH-Rekonzentration. Besonderes Interesse unter dem Blickwinkel der Konsolidierung im Ruhrgebiet verdienen die Bergwerksgesellschaften. Mehr denn je ist den Hüttenwerken an einer billigen Kohlenbasis gelegen, die sie sich durch eine Schachtelbeteiligung (Kohleselbstverbrauchsrecht!) schaffen können. Wenn die Aktien von Harpener Bergbau in den letzten Tagen um etwa 25 Punkte gestiegen sind, dann spielte hier das Gerücht von einer etwaigen Abfindung der freien Aktionäre durch hochverzinsliche Industrieobligationen eine Rolle.

Mit Recht wurde den Bankaktien sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Man rechnet nicht nur mit guten Dividenden, sondern auch mit günstigen Bezugsrechten. Es mag den Instituten aus optischen Gründen schwerfallen, über den Satz der letztjährigen Standarddividende von 12 v. H. hinauszugehen; aber ein gutes Bezugsrecht wird den Aktionären ebenso willkommen sein wie eine „Superdividende“. Im übrigen werden die Bankenkurse von den IG-Farben-Nachfolgern und den Elektrogesellschaften AEG und Siemens geschoben. Hier handelt es sich um zehn- oder bestenfalls um elfprozentige Werte, deren Kurse nunmehr die 200-Prozent-Grenze erreicht haben oder ihr sehr nahe gekommen sind. Damit ist bei den Bankaktien die Berechtigung für eine Kursbasis geschaffen, die ohne Gefahr um rund 20 Punkte höher liegen kann. Kommt es bei den Kreditinstituten zu Kapitalerhöhungen, dann ist noch weiterer Raum für eine Aufwärtsbewegung vorhanden. -ndt