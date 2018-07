Und doch sollte dieses Kleid – vielleicht das schönste, das Worth jemals geschaffen hatte – nie getragen werden. Als er es am Morgen des 1. Juli mit berechtigtem Stolz seiner erlauchten Gönnerin präsentierte, schüttelte Eugenie stumm den Kopf. Sie hatte soeben die größte Erschütterung ihres Lebens erfahren. Zwar stieß sie beim Anblick des zitronenfarbenen Kleides einen unfreiwilligen Ruf des Entzückens aus, denn der vollendete Schnitt, die kostbaren Spitzen und ihre Wirkung auf dem schweren, stumpfen Stoff mußten jeden Betrachter bezaubern. Aber dann schob sie das Kunstwerk mit einem Seufzer beiseite. Niemals würde sie es über sich bringen, es anzuziehen. – Was war geschehen? Eine Stunde vor Worths Erscheinen hatte Eugenie und Napoleon ein Telegramm erhalten. Es enthielt nur fünf Worte: „Kaiser Maximilian verurteilt und erschossen.“

Auf solche Weise finden sich Samt, Seide und Historie zusammengenäht in dem „Roman der Mode um den großen Couturier Charles Frederick Worth, 1825 – 1895“

Edith Saunders: „König der eleganten Welt.“ 24 Kunstdruckblätter, 27 Titelvignetten. Walter-Verlag Olten und Freiburg im Breisgau. 270 S., 17,80 DM.

Ein wenig kurios muß Geschichte, aus „Spezial-Blickwinkeln“ betrachtet, wohl immer wirken: Eine Erscheinung vom Rande wird in die Mitte gerückt und bringt die Ordnung der Verhältnisse durcheinander. Aber wenn schon eine Epoche von ihrer Mode her betrachtet werden soll, so ist gewiß das zweite Kaiserreich die Zeit, für die sich solcher Blickwinkel am besten eignet, diese Zeit, in der Eleganz und leichtgelebtes Leben den Stil bestimmten. Es war eine Zeit, in der in besonderem Maße Kleider Leute machten – eine Zeit somit, dem, der den Leuten die Kleider machte, Ruhm zu verschaffen. Charles Frederick Worth, ein Engländer, der, zwanzig Jahre alt, als armer kleiner Tuchverkäufer nach Paris kam, wurde der erste berühmte Name der Haute Couture.

Mit gründlicher Vorarbeit ist zusammengetragen worden, was dieses Leben ausmachte, wie die Zeit aussah, die einem Schneider so weitgehende Herrschaft über die maßgebende Gesellschaft einräumte. Die englische Autorin, so teilt der Waschzettel ihres Verlegers mit, studierte Kunstgeschichte, Daß im „König der eleganten Welt“ von der größten Kunst jener Zeit, der Malerei des Impressionismus, fast gar nicht die Rede ist, erscheint um so erstaunlicher. Frau Saunders beschränkt sich auf die Erwähnung des großen Bildes von Winterhalter, Eugenie im Kreise ihrer Hofdamen darstellend, und auf die Mitteilung, daß Jean Worth, der Sohn, Malstunden bei Corot genommen habe. Sie läßt sich sogar das Bild entgehen, das Manet aus demselben Anlaß malte, aus dem die Kaiserin das oben zitierte zitronenfarbene Kleid niemals getragen hat: Die berühmte Darstellung der Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko.

Im übrigen aber versorgt das Buch seine Leser reichlich mit Bildern jener Zeit, indem es gewissenhaft tausend kleine Begebenheiten notiert und Nachrichten von damals zusammenträgt, die die Historie am Rande illustrieren. Wenn man erfährt, daß eine als besonders widerlich empfundene Farbe, ein bestimmtes Braun, darum nach Bismarck benannt wurde, weil er besonders verhaßt war, und daß diese Farbe dann in vielen Abwandlungen – den Tönen Bismarck malade, Bismarck content‚ Bismarck en colere und Bismarck glac – trotz oder wegen dieser Abneigung große Mode wurde, daß jede Dame unbedingt einige bismarckbraune Roben haben mußte – so ist das zum Beispiel eine der amüsanten Nahtstellen zwischen Schneiderei und Politik (und das Buch enthält deren viele), die es lohnend machen, die Geschichte von Worth zu lesen, Man sollte darüber die unberechtigte Erwartung eines wirklichen historischen Überblicks vergessen – und vielleicht auch die berechtigte, einen Roman, also ein künstlerisch geschriebenes Buch zu lesen. Ruth Herrmann