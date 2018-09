Am 19. September sind es hundert Jahre, daß zwischen Preußen und den Ländern des Zollvereins auf der einen und Argentinien auf der anderen Seite der erste Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag unterzeichnet wurde. Wir wollen uns der damit begründeten traditionellen freundschaftlichen Beziehungen mit Freude erinnern. Mit Wehmut allerdings gedenken wir des Wandels, der sich in der Behandlung des Privateigentums seither vollzogen hat. In jenem Vertrag vor hundert Jahren hieß es beispielsweise:

„... daß, wenn zu irgendeiner Zeit eine Unterbrechung der freundschaftlichen Handelsbeziehungen oder unglücklicher Weise ein Bruch zwischen den vertragenden Theilen eintreten sollte, die Unterthanen und Bürger eines jeden derselben, welche sich in den Gebieten oder Staaten des anderen Theils wohnhaft aufhalten, das Vorrecht genießen sollen, ohne irgend eine Störung daselbst zu verbleiben und ihr Gewerbe oder ihre Beschäftigung fortzusetzen... und es sollen ihre Effekten und ihr Eigenthum, es mag solches Privatpersonen oder dem Staate anvertraut worden sein, weder der Beschlagnahme oder Sequestration unterliegen, noch anderen Ansprüchen als solchen unterworfen sein, welche an gleichnamige Effekten oder gleichnamiges Eigenthum, gemacht werden, das den Landeseinwohnern der respectiven Staaten gehört.“

Welchen Respekt vor dem Privateigentum, vor Patenten und Warenzeichen hatten doch die Großväter. Ihre Enkel indes... R. S.