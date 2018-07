J.H., Paris, Mitte September

Es ist gewiß noch verfrüht, eine klare Bilanz über das Gaillardsche Sanierungsprogramm zu ziehen, aber schon heute sind viele schwache Punkte zu erkennen, die das Gelingen des Experiments der Teilabwertung stark in Frage stellen. Wirtschaftsminister Gaillard hatte energisch und zielbewußt durchgegriffen, als er sein Amt antrat, aber er schätzte den Widerstand der Wirtschaftsverbände, die sich gegen einen Abbau der Protektionswirtschaft mit allen Mitteln (vor allem auch mit politischem Druck) zur Wehr setzten, nicht genügend stark ein. Ohne Ausschaltung der Subventionswirtschaft und der umfassenden staatlichen Stützungsaktioner ist aber nicht nur eine Sanierung der Wirtschaft, sondern auch der Eintritt Frankreichs in den Gemeinsamen Markt in Frage gestellt.

Die ersten Ergebnisse der Restriktionsmaßnahmen waren erfolgversprechend. Das Außenhandelsdefizit ist zurückgegangen, die Abrechnungen der EZU lassen einen Ausgleich zwischen Einfuhr und Ausfuhr erkennen. Dies war auch zu erwarten. Nachdem das Außenhandelsdefizit durch besonders große Importe vor dem Regierungswechsel stark angestiegen war, mußten die Restriktionsmaßnahmen und Importbeschränkungen ein rasches Abflauen der Importe zur Folge haben. Die von den Exporteuren im Ausland stehengelassenen Devisen wurden andererseits nach der Teilabwertung wieder nach Frankreich zurückgeführt. Die Außenhandelsbilanz wurde positiv, aber es wäre töricht, wollte man annehmen, daß es sich um eine definitive Gesundung handelt.

Von immer größerer Bedeutung wird indessen die Preisentwicklung auf dem Inlandmarkt. Gelingt es, den Preisstopp tatsächlich durchzusetzen, die Hausse der Nahrungsmittelpreise einzudämmen und die Gewerkschaften zu einen Sozialfrieden zu bringen, dann sind die Aussichten für Gaillard nicht allzu schlecht. Die Entwicklung der letzten Tage läßt allerdings keinen großen Optimismus zu. Bisher hatten alle Wirtschaftsminister noch die Möglichkeit, die Preisbewegungen auf dem Binnenmarkt durch Importe zu regeln und unerwünschte Preishaussen zu verhindern. Dafür stehen heute keine Devisen zur Verfügung. Gaillard beschloß eine neuerliche Preissperre und versuchte es mit einem Appell an die Einsicht und an das Verständnis der Bürger. Aber der Erfolg seiner Bemühungen läßt auf sich walten. Die Nahrungsmittelpreise steigen weiter und verstärken in der Öffentlichkeit das Mißtrauen gegenüber all den schönen Worten, die ohne Konsequenzen bleiben. Im Rundfunk werden auf Weisung des Wirtschaftsministers jeden Morgen jene Nahrungsmittel bekanntgegeben, die gerade besonders günstig im Preise liegen, und die Hausfrauen werden angehalten, ihre Einkäufe entsprechend einzurichten. Aber die so verkündeten Nahrungsmittelpreise entsprechen nicht der Realität: die Preise sind viel höher, und im übrigen gibt es zwischen den einzelnen Pariser Bezirken Preisdifferenzen bis zu 50 v. H. für ein und dasselbe Produkt. Eine Preiskontrolle besteht zwar, aber sie ist unwirksam. Die psychologische Propaganda Gaillards hat bisher also wenig Erfolg gehabt.

Viel hängt von der Haltung der Gewerkschaften ab. Die Reallöhne sind in Frankreich in den letzten Jahren stärker angestiegen als in einem anderen Land. In den Jahren 1954 bis 1956 erreichte die Hausse der Reallöhne 20,6 v. H. (in der Bundesrepublik 12,1 v. H.). Die Regierung hat nun den nichtkommunistischen Gewerkschaftsverbänden einen halbjährigen Sozialfrieden vorgeschlagen und zugleich die Stabilisierung der Preise für diese Zeitspanne zugesagt. Bis zum März 1958 sollte es keine Streiks geben. Die Löhne würden bis dahin nur für jene Arbeitnehmer erhöht werden, die in den letzten zwölf Monaten nicht die allgemeine Lohnverbesserung von 7 v. H. erreicht haben und auch nur dort, wo diese Lohnerhöhung ohne Rückwirkung auf die Preise bleiben kann. Vom März nächsten Jahres an würde es alle drei Monate eine Überprüfung der Löhne geben, die Kündigungsfrist würde auf vier Wochen angehoben werden, bei Erhöhung der Produktivität (sie stieg in den Jahren 1954 bis 1956 um 7,3, 8,1 und 8,1 v. H.) würde eine gleichwertige Erhöhung der Entlohnung eintreten, und überdies sagt die Regierung eine Verbesserung der Familienzulagen zu.

Die nichtkommunistischen Gewerkschaften stehen diesem Vorschlag nicht ablehnend gegenüber, sie zweifeln nur, daß die Regierung die Möglichkeit hat, tatsächlich die Preisentwicklung zu bremsen und eine Erhöhung der Lebenshaltungskosten zu verhindern. Ihre Zweifel werden durch die Opposition, die die Wirtschaftsverbände der Preissperre entgegensetzen, durch die Lieferungsstreiks und die Unzufriedenheit der bäuerlichen Kreise verstärkt. Die Regierung wird den Agrarkrisen schon aus politischen Gründen entgegenkommen müssen. Kommt es aber zu Konzessionen an die Landwirtschaft, dann werden die anderen Wirtschaftsgruppen ebenfalls Begünstigungen fordern, und die im Abbau begriffene Subventionswirtschaft wird wieder reaktiviert werden. Daß verschiedene, im Zuge der hart umkämpften Sparmaßnahmen gestrichene Kredite im Budget der einzelnen Ministerien wieder auferstanden sind, vergrößert noch die Verwirrung. Es bleibt die Frage, ob die Regierung ausreichende Autorität besitzt, um trotz aller Anforderungen und der starken Opposition die Verwirklichung des Sanierungsprogramms durchzusetzen.