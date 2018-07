Bad Salzuflen. Mehr als drei Jahre würde eine fünfköpfige Familie mit der Kochsalzmenge auskommen, die im Wasser eines einzigen Salzufler Mineralbades enthalten ist. 67 Pfund Kochsalz sind in einer Wanne voll Neuthermal-Sprudel. Die starke Quelle wird nicht immer rein verordnet. Der Badearzt kann jeden beliebigen „Quellwasser-Cocktail“ rezeptieren; denn an die Salzufler Wannen sind alle Quellen angeschlossen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam der Gedanke auf, Solquellen zur Heilbehandlung zu benutzen. Im Jahre 1818 wurde in der alten Salzsiederstadt zum erstenmal das Wasser der schon 1048 urkundlich erwähnten Salzquelle in Wannen gefüllt. Das Badehaus war noch reichlich primitiv, die ersten Kurgäste kamen aus der näheren Umgebung. Aus den fünf Wannen, die dem damaligen Salineninspektor Sorge genug bereiteten, sind inzwischen 260 geworden. Neben der alten Salzquelle liefern heute die Sophienquelle und zwei kohlensäurehaltige Thermalsprudel die heilkräftigen Wasser, deren Salzgehalt zwischen 4 v. H. und 12 v. H. liegt.