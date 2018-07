Wer sich in den vergangenen Monaten um eine I.Hypothek bemühte, mußte überrascht feststellen, daß oftmals selbst für gute Objekte kein Geld zu bekommen war. Wenn sich diese Situation jetzt auch etwas zu mildern scheint, weil sich der Kapitalmarkt aufzulockern beginnt, so bleiben die Schwierigkeiten in der Geldbeschaffung jedoch noch bestehen. Aus diesem Grunde halten wir es für angebracht, auf eine Finanzierungsvariante hinzuweisen, bei der Gelder für die I. Hypothek beschafft werden, wenn gleichzeitig eine Lebensversicherung abgeschlossen wird. Man mag über diese Methode verschiedener Ansicht sein, aber Tatsache ist, daß sie in der Vergangenheit sehr stark zum Zuge gekommen ist und daß sie wohl auch noch so lange angewandt werden wird, bis ausreichend I. Hypotheken zu annehmbaren Bedingungen auf traditionellen Wegen beschafft werden können.

Man muß sich von dem Gefühl frei machen,daß Koppelungsgeschäften unbedingt etwas Anrüchiges anhaftet. Vernünftig ist es, einen spitzen Bleistift in die Hand zu nehmen und die gebotenen Möglichkeiten genau durchzurechnen – auch wenn es auf den ersten Blick unbequem erscheinen mag. Da die Berechnungen bei Hypotheken, zumal wenn sie mit Lebensversicherungen gekoppelt werden sollen, nicht ganz einfach durchzuführen sind, ist es empfehlenswert, sie von einer dritten Stelle überprüfen zu lassen.

Kürzlich wurde Versicherungsgeld (von einem Finanzmakler) zu folgenden Bedingungen offeriert: 6,5 v. H. Zinsen, 1 v. H. Verwaltungskostenbeitrag, 1 v. H. Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen, 96 v. H. Auszahlung. Auf weitere Einzelheiten soll hier nicht eingegangen werden, um das Bild nicht noch komplizierter zu machen. Immerhin läßt sich erkennen, daß auch unter den sich nunmehr etwas auflockernden Kapitalmarktverhältnissen diese Konditionen durchaus akzeptabel erscheinen. Die Auszahlung ist recht günstig, die jährliche Belastung (einschl. Tilgung) macht 8,5 v. H. aus. Allerdings war die Versicherung nur bereit, Geld zu diesen Bedingungen zur Verfügung zu stellen, wenn gleichzeitig eine Lebensversicherung in Höhe von mindestens 25 bis 30 v. H. der Darlehenssumme abgeschlossen wurde.

Wie wirkt sich diese Koppelung nun auf die Kosten der Hypothek aus? Nehmen wir an, es wird eine Hypothek über 10 000 DM gewünscht. Sie würde bei 6,5 v. H. Zinsen zuzüglich 1 v. H. Verwaltungskostenbeitrag und 1 v. H. jährlicher Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen (bei der Tillung) bei vierteljährlicher nachträglicher Zahlung nach 28 3/4 Jahren getilgt sein. In dieser Zeit würden 24 437,50 DM gezahlt werden, wovon 10 000 DM auf die Rückzahlung, der Rest auf die Zinsen entfallen. Durch den Abschluß einer Lebensversicherung, die nach 25 Jahren fällig ist (im Todesfall sofort), wird die Tilgungszeit auf 25 Jahre verkürzt. Nach 25 Jahren wären auf normalem Wege erst rund 72 v. H. der 10 000 DM zurückgezahlt. Über die dann noch fehlenden 2800 DM wird die Lebensversicherung abgeschlossen.

Was kostet die Lebensversicherung mit 2800 DM Versicherungssumme bei einer Laufzeit von 25 Jahren. Darüber gibt diese Tabelle Aufschluß:

Daraus geht zunächst einmal hervor, daß die monatlichen Belastungen erst bei den 45jährigen beginnen, über 10 DM hinauszugehen. Das Bild verschiebt sich wahrscheinlich noch etwas zur ungünstigen Seite hin durch gewisse Gebühren, aber andererseits ist das Plus der Versichertendividenden zu berücksichtigen, die von den Versicherungsgesellschaften den Versicherten gutgeschrieben werden. Aus der Spalte der Gesamtkosten läßt sich ablesen, daß Versicherungsnehmer mit einem Alter von unter 40 Jahren weniger zahlen, als wenn die Versicherung nicht abgeschlossen wäre. Wenn man die Versichertendividenden berücksichtigt, deren Höhe sich im voraus nicht bestimmen läßt, so wird wahrscheinlich auch noch der 50jährige von der Lebensversicherung profitieren, zumal die steuerliche Seite noch gar nicht berücksichtigt worden ist. Versicherungsprämien sind Sonderausgaben und infolgedessen im Rahmen der Höchstgrenzen abzugsfähig!

Dieses Beispiel zeigt, daß Koppelungsgeschäfte (I. Hypothek und Lebensversicherung) für den Hypothekennehmer durchaus vorteilhaft sein können. Das ist aber nur dann der Fall, wenn die verlangte Versicherungssumme sich in den hier dargestellten engen Grenzen hält. Wir müssen ausdrücklich warnen, die in unserem Beispiel dargestellten Konditionen als allgemeingültig hinzunehmen, denn das Hypotheken- und Versicherungsgeschäft ist ein Markt mit stets wechselnden Bedingungen. Uns kam es hier lediglich darauf an, die Technik der Kopplung deutlich zu machen und zu zeigen, daß sie unter gewissen Voraussetzungen auch recht nützlich ist. K. W.