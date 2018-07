AUSSENHANDEL

Eine indische Delegation sondierte in der Bundesrepublik die Möglichkeiten für den besseren Absatz indischer Waren. Im Hinblick auf den hohen Passiv-Saldo Indiens gegenüber der Bundesrepublik wäre eine indische Exportförderung sehr zu begrüßen.

Der Export westdeutscher Waren nach Kolumbien ist erneut bedroht, weil das Einfuhramt Kolumbiens sei einigen Tagen die Bewilligung der Importvorgenehmigungen verweigert, wenn es sich um Waren aus der Bundesrepublik, Großbritannien und auch Italien handelt.

Mit Spanien und Portugal hat sich der westdeutsche Außenhandel auch im ersten Halbjahr 1957 auf der Ausfuhrseite weiter zugunsten der Bundesrepublik entwickelt, während bei der Einfuhr die Rückläufigkeit anhielt. Immer wieder zeigt sich, daß die Absatzmöglichkeiten für Erzeugnisse aus Spanien und Portugal in der Bundesrepublik begrenzt sind.

INLAND

Die weitgehende Freigabe der westdeutschen Kapitalausfuhr wurde vom Bundesverband der Deutschen Industrie begrüßt, andererseits sprach sich der Bundesverband aber auch für eine allmähliche Freigabe der Kapitaleinfuhr aus.

Der Absatz von Klavieren hat sich in der Bundesrepublik seit 1950 verfünffacht; der Export stieg in dieser Zeit um rund 40 v. H. an. Diese Feststellung läßt darauf schließen, daß Fernsehen, Rundfunk und Musikschränke das Klavier in Deutschland nicht verdrängen können.